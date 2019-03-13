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أخبار العالم

وزير إسرائيلي: فوز بيني جانتس بالانتخابات الإسرائيلية حلم حركة حماس

الأربعاء 13/مارس/2019 - 03:33 م
بيني جانتس
بيني جانتس
سمر صالح
قال وزير التعليم الإسرائيلي وزعيم حزب "اليمين الجديد" نفتالي بينت، إن زعيم حزب "حصانة إسرائيل" بيني جانتس، "هو الحلم لحركة حماس".

وأضاف بينت عبر حسابه بموقع "تويتر"، أنه لو كان لأعضاء حماس الحق في التصويت بالانتخابات الإسرائيلية، فإنهم سيصوتون لصالح بيني جانتس.

ونعت بينت، بيني جانتس بأنه "جنرال التردد"، مشيرًا إلى أن "مراقب الدولة أكد في تقريره أنه فشل تمامًا في التعامل مع الأنفاق بغزة، وتعادل مع حماس بعد 51 يومًا من خلط أوراق اللعب خلال الحرب على غزة عام 2014".

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