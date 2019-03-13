محافظ الإسكندرية يدعو قومي للمرأة للمشاركة في مبادرة تصنيف المخلفات



شارك الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية اليوم الندوة التي ينظمها المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية وبالتعاون مع جامعة الإسكندرية والتي تحمل شعار «المرأة المصرية أصل الحكاية».



جاء ذلك بحضور الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتورة هند حنفي رئيس جامعة الإسكندرية الاسبق، والدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة، والدكتورة ماجدة الشاذلي مقرر المجلس القومي للمرأة فرع الإسكندرية، و الدكتور منى على رجب الأستاذ بكلية فنون جميلة جامعة الإسكندرية، والشيخ ابراهيم الجمل أمين بيت العائلة بالإسكندرية، و عمداء الكليات، و وكلاء الوزارات بالإسكندرية.





أعرب المحافظ عن سعادته و فخره بحضور فاعليات الإحتفال بتكريم المرأة المصرية، وقدم تحية اجلال وتقدير لكل امرأة في مصر وفي العالم أجمع مؤكدا أن المرأة ليست نصف المجتمع بل هي روح المجتمع فهي الام و الاخت والزوجة و الابنة، مشيرًا إلى أن الاحتفال اليوم لترسيخ ثقافة مشاركة المرأة في المجتمع و تعظيم دورها ، و من هنا جاء اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لعام ٢٠١٧ عام المرأة المصرية، وقد ازدادت مشاركة المجتمعية والسياسية والثقافية للمرأة في شتى نواحي الحياة العملية في السنوات الأخيرة.





وطالب قنصوة المجلس القومي للمرأة بالمشاركة في تنفيذ عدة مبادرات من شأنها الارتقاء والنهوض بالإسكندرية حيث دعا المحافظ أعضاء المجلس القومي للمرأة لبدء مبادرة تصنيف المخلفات لدعم منظومة النظافة بالإسكندرية مشيرا أن منظومة النظافة بالمحافظة تنفذ على ٣ مراحل ومن المقرر للمراحل الثلاثة الانتهاء نهاية هذا العام وذلك بهدف الارتقاء بالمنظومة ورفع كفاءتها وذلك بأقل تكلفة وللوصول بالمنظومة إلى مستوى الدول المتقدمة بالتصنيف من المنازل مما سيكون له عائد كبير على الاقتصاد المصري.



ودعا المحافظ المجلس القومي للمرأة إلى المشاركة في مبادرة أخرى وهي تعليم المواطنين ثقافة المرور والسير وفقا للقواعد العالمية للمرورية وذلك عقب الانتهاء من تأهيل ورفع كفاءة و تخطيط الشوارع ، لافتا إلى أن المحافظة تعمل على تطوير منظومة النقل الجماعي على رأسها المونوريل بالإضافة إلى مشروع المحمودية ورفع كفاءة الطرق بالمحافظة، كما اشار المحافظ إلى أهمية مشاركة المجلس القومي للمرأة في مبادرة خاصة بتطوير المناطق الحضارية و الريفية والعشوائية بالمحافظة ،مؤكدا دعمه الكامل المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية ولافتا بأن الإسكندرية مدينة سباقة ولها حضارة عريقة وارث ثقافي هائل بفضل المرأة المصرية عبر العصور ولازدهار اي امه فنحن بحاجة إلى علم و أخلاق وهذا ما تقوم المرأة المصرية بزرعه في نفوس الأبناء .