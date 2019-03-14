خطوات على طريق التقدم.. مصر تسعى لاستعادة الريادة الأفريقية.. الشهراني: أم الدنيا البوابة الرئيسية لعبور الخليج للقارة السمراء.. وخبراء يشددون: لابد من إزالة العقبات أمام القطاع الخاص

الشافعي:

يجب حل المشكلات التي تعرقل الاستثمارات المصرية فى أفريقيا

55 شركة جنوب أفريقية عاملة فى مصر برأسمال 277 مليون دولار





يبدو أن قطاعات التجارة والاستثمار باتت تدرك أهمية التوغل بالمنتجات المصرية والعلاقات التجارية لقلب أفريقيا، ويبدو أيضا أن تحركات القيادة السياسية باتت محركا لقطاعات عدة، لتعود مجددا الريادة المصرية للقارة السمراء، ويقوم حاليا وفد من اتحاد الصناعات المصرية بزيارة زامبيا وجنوب أفريقيا، وفي هذا الصدد استعرض "صدى البلد" رأي الخبراء في الأمر.





فأكد محمد حربي رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، أن الدولة تضع أفريقيا على أولوياتها، وبالتالي هناك اتجاه من القطاع الخاص لفتح السوق الأفريقية أمام المنتجات المصرية، وضخ استثمارات بها.





وأضاف "حربي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المنتجات المصرية تجد صعوبات التصدير لأفريقيا، إذ إن صعوبة النقل وتمسك الكثير من الدول بطلب بضاعة حاضرة دون إجراءات بنكية، وصعوبة النفاذ لأفريقيا في ظل محدودية كميات التصدير وعدم استيراد شيء من الدول الأفريقية.





ودعا رجال الأعمال المصريين للدخول في شراكات مع شركاء أفارقة في مشروعات لديهم تورد منتجاتها لمصر، منوها بأن هذا التصور يمكن أن يكون أساسا لبداية تفعيل مبادرة التصدير لأفريقيا، ليتم دعمه والتوسع فيه من خلال المساندة الحكومية، والتمويل من المؤسسات المختصة.





ودعا حسن الشافعى عضو جمعية رجال الأعمال المصريين الدولة إلى ضرورة حل المشاكل التي تعرقل استهداف الاستثمارات المصرية لأسواق أفريقيا، وذلك للاستفادة من هذه السوق المهمة، التي تعتبرها أغلب دول العالم مستقبل الاستثمار، لافتا إلى أن زيارة اتحاد الصناعات لأفريقيا تعد خطوة جيدة.





وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك شريحة كبيرة من المستثمرين المصريين الراغبين في اقتحام أسواق القارة السمراء، إلا أن طموحاتهم وخططهم الاستثمارية تصطدم بالعديد من العراقيل، على رأسها غياب الدعم اللوجستي، وعدم وجود أي طرق تربط دول القارة، وهو ما يضطر المستثمرين المصريين إلى اللجوء لبعض المطارات الأوروبية مثل باريس كـ"ترانزيت" يتجه من خلاله إلى إفريقيا وهو ما يمثل تكلفة إضافية يضطر إلى تحمليها على سعر منتجه، وهو ما يضعف فرصته في ظل التنافسية الشديدة التي باتت تتمتع بها أسواق أفريقيا.





وأوضح أن الدول الأفريقية من جانبها أخذت بزمام المبادرة وأجرت العديد من الإصلاحات التشريعية والحوافز الاستثمارية لاستقطاب الاستثمارات ، مطالبا باستغلال الروابط الجغرافية والتاريخية والسياسية والاقتصادية مع دول القارة الأفريقية لعقد وإبرام العديد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون التي تضمن التغلب على الصعاب التي تواجه المستثمرين المصريين.





وأكد رئيس الوفد رجل الأعمال السعودي عايض الشهراني، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تسلكه مصر، وضعها على خريطة الاستثمار العالمية، وأنقذها من الأزمات التي تعرضت لها الأسواق الناشئة، حيث ساهم تطبيق البرنامج في تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر سواءً بسوق المال أو الديون الحكومية، والتي ساهمت في استقرار سوق الصرف حتى الوقت الراهن.





وأشاد "الشهراني"، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، بالسياسة النقدية الحكيمة للبنك المركزي المصري التي نجحت في الحد من تقلبات سوق الصرف، رغم ترك السوق حرة، والحفاظ على مرونة سعر العملة، بالإضافة إلى نجاحه في الهبوط بمعدلات التضخم، فضلا عن الوصول بمعدل الاحتياطي النقدي إلى رقم تاريخي.





وأوضح أن مصر بالفعل هي بوابة العبور لأفريقيا، وهي البوابة الرئيسية لعبور الأموال الخليجية إلى القارة السمراء، مشيرًا إلى أن القارة الأفريقية بحاجة إلى الاستفادة من مواردها بشكل أكبر، وتحقيق هذا يتطلب مزيد من التواصل والمشاركة فى الأفكار والعمل الجماعي داخل القارة.





وذكر تقرير صادر عن الهيئة العام للاستثمار والمناطق الحرة، أن جنوب أفريقيا الدولة صاحبة الاقتصاد الأكبر والأكثر تطورا فى القارة الأفريقية تأتى فى المرتبة رقم 66 من حيث الدولة الأجنبية المستثمرة فى مصر.





وأضاف التقرير، أن عدد الشركات الجنوب افريقية العاملة فى مصر وصل عددها إلى 50 شركة بإجمالي رأس مال مصدر 277 مليون دولار وتبلغ نسبة مساهمة الجنسية نحو 15 مليون دولار.





وأعلن اتحاد الصناعات المصرية عن سفر 15 شركة مصرية إلى دولتي زامبيا وجنوب أفريقيا اليوم الاربعاء لتستمر على مدار 8 أيام لبحث أوجه التعاون الاقتصادي، وفتح أسواق تجارية للسلع المصرية.





ويستهدف تنظيم بعثات لعدد 6 – 8 دول أفريقية خلال عام 2019 الجاري، وذلك فى لزيادة التعاون مع القارة فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي هذا العام.





وتعد دولة زامبيا التي تقع وسط أفريقيا المحطة الثانية للبعثة و تشتهر بالمنتجات الزراعية المتنوعة مثل الذرة الشامية، وتشمل محاصيل رئيسية أخرى مثل ، والبن، الدخن، الذرة، قصب السكر، التبغ.





وترتبط مصر مع زامبيا بعلاقات اقتصادية فى القطاع التجارى حيث وقعا فى يناير الماضى مذكرة تفاهم لإنشاء مزرعة مشتركة فى منطقة موكوشى بوسط زامبيا، تعتمد على الخبرات المصرية والأيدي العاملة الزامبية، وذلك فى تجربة تُعد الثانية من نوعها، حيث تم إنشاء المزرعة الأولى عام 2006.



