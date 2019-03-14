ذبح خالته بمساعدة صديقته بـ الوراق .. جون وبسمة: الدنيا لطشت معانا فقتلناها.. صورة

هي أرملة منذ عام واحد فقط.. قضت سنوات زواجها لم يمن الله عليها بالإنجاب كانت "حنان" السند لجيرانها فاعتبروها امهم وحرصوا على إنهاء شعورها بالوحدة خاصة بعد وفاة زوجها و بقائها بمفردها دون ولد او سند.



يوم الجمعة 12 اكتوبر الماضي تحولت منطقة حوض الرمل بالوراق الي سرادق عزاء كبير حزنا علي "الأرملة الطيبة" بعد العثور عليها مذبوحة داخل شقتها.. المفاجأة الأكبر أن القاتل لم يكن غريبا بل "ابن شقيقتها" التي اعتادت العطف عليه .. ألقت مباحث الجيزة بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية القبض على المتهم وفتاة أخرى عاونته في التنفيذ.



المتهم جون. ح.م 27 عاما نجل شقيقة المجني عليها اعتاد التردد عليها في شقتها بالطابق الخامس بمنطقة حوض الرمل بشتيل الوراق اعترف في التحقيقات التي أجرتها نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية برئاسة المستشار محمد شرف رئيس النيابة بجريمته كاملة بمعاونة صديقته بسمة. ر.ع 26 سنة قائلا: الدنيا كانت مزنقة معايا مفيش شغل وعايز فلوس عشان اتجوز.. أنا عارف ان خالتي "حنان" بعد ما جوزها مات من سنة عايشة لوحدها ومعاها فلوس كتير جدا وذهب فكرت اسرقها خصوصا إنها لا عندها عيل ولا غيره.



استطرد المتهم قائلا: فكرت في طريقة للتنفيذ فاتصلت ب "بسمة" صاحبتى وعرضت عليها فكرة سرقة خالتي الغنية مقابل جزء من المسروقات وافقت علي الفكرة أصل الدنيا كانت مخبطة معاها هي كمان.. روي المتهم التفاصيل التي دارت يوم تنفيذ الجريمة قائلا إنه اتصل بصديقته والتقاها بالشارع باوسيم حيث يقطنان وتوجها سويا الي منزل خالته، قدم المتهم المتهمة الثانية لخالته "دي صاحبتي".. رحبت بهم "حنان" فعادتها انها مضيافة لزوارها وخاصة أن الزائر نجل شقيقتها التي اعتادت الاهتمام به فقدمت لهما طعام الغداء وعقب الانتهاء من تناوله اعدت لهما "الشاي".



شرد المتهم للحظات متذكرا اللحظة الفاصلة قبل الأقدام علي مخططه فأعطي الإشارة لصديقته التي كانت أعدت سكينا اخفتها بين طيات ملابسها وما أن شاهدت إشارة المتهم أخرجت السكين وغرسته في الجانب الأيسر للخالة بينما أسرع المتهم بإحضار سكين آخر وتوقف وراء خالته ليجذب رقبتها ناحيته ويمرر عليها سلاح السكين ذابحا إياها فور تفجر الدماء من رقبتها أسرع المتهم لسرقة مصوغاتها التي ترتديها واخري تضعها بغرفة نومها ومبلغ مالي وهاتف محمول.



المتهمة التقطت أطراف الحديث محاولة إنكار اشتراكها في القتل قائلة: انا مش قتلتها بالسكينة هو اللي دبحها انا رحت معاه بس مقتلتش.



جيران القتيلة لاحظوا غيابها داخل شقتها وهو ما لم يعتادوا عليه فقرروا الاطمئنان عليها ومع استمرار الطرق علي الباب وعدم اجابتها استبد بهم القلق وقرروا كسر باب الشقة لفاجأوا بها جثة غامدة وسط دمائها.. انتقل رجال قسم شرطة الوراق بأشراف العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة والعقيد محمد عرفان مفتش المباحث بأجراء المعاينة والفحص لمسرح الجريمة تأكد ان السرقة هي الدافع.



تولي فريق من مباحث الوراق تحت اشراف اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة للمباحث مناقشة عدد من الجيران واهالي الشارع حتي تم التوصل الي مشاهدة شاب وفتاة يصعدان الي العقار سكن القتيلة في وقت متزامن لوقوع الجريمة، 240 دقيقة مرت قبل ان يتمكن فريق البحث من حل اللغز والتوصل الي هوية الشاب والفتاة اللذان تبين انهما نجل شقيقة المجني عليها واخري.



تم استصدار اذن من النيابة العامة وانطلقت قوة برئاسة المقدم امثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة والمقدم هاني مندور رئيس مباحث الوراق ونجحت في القاء القبض علي المتهمين اللذان اعترفا بالجريمة بهدف السرقة حيث استوليا علي 3 غوايش وسلسلة وخاتمين وقرط من الذهب وهاتف محمول ومبلغ مالي.



امرت النيابة العامة بأشراف المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الاول لنيابات شمال الجيزة الكلية بحبس المتهمين 4 ايام علي ذمة التحقيقات.



أعد طارق جودة وكيل اول نيابة حوادث شمال الجيزة امر احالة المتهمين لمحكمة الجنايات وبعد تداول القضية لعدة جلسات قررت المحكمة احالة اوراقهما لفضيلة المفتي وعقب ورود رأيه الشرعي قضت بإعدامهما شنقا.