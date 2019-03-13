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شكري: العلاقات بين مصر وسلوفينيا طويلة وممتدة.. فيديو

الأربعاء 13/مارس/2019 - 03:32 م
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
شيماء مجدى
قال سامح شكري وزير الخارجية ، إن انعقاد اللجنة المشتركة بين مصر وسلوفينيا يؤكد ما يريده الجانبين من التعاون الثنائى واستمرار اللقاءات فيما بين الدولتين .

وأشار "شكرى" خلال مؤتمر صحفى مع نظيره السلوفينى ،اليوم الأربعاء، إلى أنه تم بحث التعاون الثنائي فى العديد من المجالات .

وأوضح "وزير الخارجية" أن نظيره السلوفينى وجه له دعوى بزيارة بلده ويتطلع إلى تلبيتها فى أقرب فرصة ممكنة ، منوهًا إلى أن العلاقات بين مصر وسلوفينيا طويلة وممتدة.

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