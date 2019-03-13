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تعليم

ورشة عمل حول آليات تمويل وتسويق المشروعات التنموية بالأقصر

الأربعاء 13/مارس/2019 - 05:20 م
صدى البلد
خالد رياض وشمس يونس
نظمت جامعة سوهاج ظهر اليوم ورشة عمل بعنوان "آليات تمويل وتسويق المشروعات التنموية" بحضور الدكتور احمد عزيز رئيس الجامعة، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي.

وقال الدكتور احمد عزيز، ان الهدف من الورشة الخروج بمجموعة من الآليات والمقترحات القابلة للتنفيذ ورفعها لصانع القرار.

وأضاف ان لدينا مجموعة كبيرة من المشروعات والمقترحات التي تم مناقشتها على مدار اليومين السابقين منها ما يتعلق بالتعدين، استصلاح الأراضي، الثروة السمكية، انتاج الطاقة الشمسية

من جانبه أكد الدكتور عباس منصور، علي ضرورة الخروج بتوصيات جادة قابلة للتنفيذ بالتقدم بمجموعة مشروعات مقرونة بطرق تمويلها.

يذكر ان الورشة تقام ضمن فعاليات اليوم الثالث والأخير للمؤتمر العلمي الأول لتنمية محافظات جنوب الصعيد الذي تنظمه جامعة سوهاج بالتعاون مع ٣ جامعات أخرى خلال الفترة من ١١-١٣ مارس الجاري بقاعة رقم ١ لفندق ايزيس بمحافظة الأقصر.

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