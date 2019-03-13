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أخبار البلد

الأطباء: مماطلة بإضافة سنة الامتياز للخريجين

الأربعاء 13/مارس/2019 - 03:44 م
نقابة الاطباء
نقابة الاطباء
محمد غالي
قال الدكتور سمير التوني أمين عام مساعد النقابة، إنه دائما ما يتم إضافة سنة الامتياز لخريجي كليات الطب إلى سنوات الخدمة بوزارة الصحة، مضيفًا أن لها أهمية كبيرة في الحياة العملية للطبيب وتخدمه في الترقيات والعلاوات ومدة سنوات الخدمه، وفترة التقاعد.

وأكد التوني في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك مماطلة في تسجيل سنة امتياز خريجي كليات الطب للدفعات الحديثة، مضيفًا أنه لا يوجد أي مبرر لذلك أو سبب واضح من قبل وزارة الصحة.

وأضاف الأمين العام المساعد، أن وزارة الصحة تزيد الخناق على الخريجين، والأطباء المشتغلين، ويكفي الأجور المتدنية، وحالات التعدي، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة تفعل ذلك لزيادة سنوات عمل الأطباء لتفادي نقصهم بسبب الهجرة إلى الخارج.

وأوضح التوني أن في الفترة الأخيرة استقال أكثر من 6 آلاف طبيب، وهاجر أكثر من 4 آلاف إلى الخارج، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي تحسن في معاملة الأطباء، أو تحقيق أي من مطالبهم المشروعة.

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