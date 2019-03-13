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تعليم

جامعة العريش تنظم حفل تنصيب لاتحاد الطلاب

الأربعاء 13/مارس/2019 - 05:15 م
جامعة العريش تنظم
جامعة العريش تنظم حفل تنصيب اتحاد الطلاب
احمد صالح
شهد الدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش، حفل تنصيب اتحاد الطلاب، الذي أقيم اليوم الأربعاء، بالمسرح الرئيسي للجامعة؛ بحضور عمداء ووكلاء الكليات.

ويضم الاتحاد الطالب أحمد كامل دسوق بكلية التربية رئيسا، ونائب رئيس الاتحاد الطالب كريم مسعد عبد الحميد الطالب بكلية الآداب.

ويتولي يوسف محمد خيرى، الطالب بكلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية منصب أمين لجنة الأسر، والطالب عبد العزيز حافظ يوسف؛ الطالب بكلية التجارة أمين مساعد اللجنة.

بينما تولي اللجنة الرياضية العليا؛ الطالب محمود المعينى متولى بكلية التربية؛ منصب أمين اللجنة، وتولى الطالب محمد السيد كامل بكلية الاقتصاد المنزلى منصب أمين مساعد اللجنة .

أما اللجنة الثقافية العليا؛ تتولى الطالبة نيره مجدى أحمد؛ بكلية الاقتصاد المنزلى منصب أمين اللجنة ، و معها الطالب ممدوح عبدالله فتحى بكلية التربية، أمين مساعد اللجنة .

واللجنة الفنية العليا؛ الطالبة هبه رجب محمد سعد؛بكلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية، أمين اللجنة ، و الطالب أحمد علاء الدين حسن بكلية العلوم الزراعية، منصب أمين مساعد اللجنة .

وتتولي الطالبة زهراء محمد كامل الطالبة بكلية التربية، بمنصب أمين لجنة الجوالة العليا، والطالبة نرمين جمال عبد الحميد بكلية الآداب، منصب أمين مساعد اللجنة .

واللجنة الاجتماعية العليا الطالب أحمد ثروت أحمد أمين اللجنة؛ الطالب بكلية التجارة، والطالب محمد السعيد أحمد؛ أمين مساعد اللجنة الطالب بكلية الآداب .

واللجنة العلمية والتكنولوجية العليا الطالبة أسماء خلف إسماعيل بمنصب أمين اللجنة؛ الطالبة بكلية العلوم، والطالب إبراهيم صالح سليمان بمنصب أمين مساعد اللجنة؛ الطالب بكلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية.

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