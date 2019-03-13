خارجية سلوفينيا: مصر من أهم شركاء الاتحاد الأوروبي.. فيديو

قال ميرو سيرار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية سلوفينيا، إن هناك المزيد من الشركات التي من الممكن أن تستثمر في مصر بخلاف الشركتين المتواجدين بالفعل، مشيرًا إلى أنهم يشاركون في المناطق الصناعية المصرية.



وتابع "سيرار" خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره المصري سامح شكري، أنه في إطار التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وتولي سلوفينيا رئاسة الاتحاد عام 2021، نرى أن مصر من أهم شركاء الاتحاد في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.



وأوضح "سيرار" أن هناك الكثير من التحديات الماثلة أمامهم، والتي يتمنون التمكن منها والتغلب عليها، مؤكدًا على ادراكهم ان الاصلاح الديمقراطي الذي تقوم به مصر ليس عملية بسيطة، ولكنه يتطلب الكثير من الوقت والجهد، خاصة في ضوء العالم المتغير.