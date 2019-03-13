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الهجرة تفتح الطريق مباشرة لـ التواصل مع المصريين بالخارج.. تخصيص خط ساخن.. وإطلاق مبادرة اسأل واقترح لـ الرد على الشكاوى والاستفسارات

الأربعاء 13/مارس/2019 - 11:54 م
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
سعيد العربي
اطلق مبادرات لتسهيل التواصل مع المصريين بالخارج مباشرة
تخصيص خطوط ساخنة وايميل للتواصل مع أبناء مصر في الخارج
مبادرة اسأل واقترح مع الوزيرة لتلقى الاستفسارات والرد عليها

على مدار الفترة الماضية استطاعت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أن تخلق شبكة تواصل مباشر مع المصريين بالخارج مباشرة، من خلال عدة اجراءات اعدتها الوزارة على مدار الفترة الماضية.

خطوط ساخنة للشكاوى

وفي يناير أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تخصيص بريد إلكترونى جديد تمثل فى [email protected] لتلقى شكاوى عدم تفعيل إجازات المصريين بالخارج، فى إطار حرص الوزارة على وجود أكثر من بريد إلكترونى لتسهيل التواصل بين فريق عمل الوزارة والمصريين بالخارج.

وأكدت وزيرة الهجرة حرص الوزارة الدائم على استيعاب أعداد الشكاوى التى تتلقاها الوزارة، لافتة إلى أن كافة الشكاوى التي سترد للوزارة سيتم إرسالها إلى مجلس الوزراء للبتّ فى شأنها والتواصل مع مُرسليها؛ تفعيلًا لما تبذله الوزارة من جهود فى سبيل رعاية تجاه المصريين بالخارج.

وكشفت السفيرة نبيلة مكرم عن أنه تم تلقى نحو 50 شكوى حتى الآن، من مختلف دول العالم، وخاصة دول الخليج التي يوجد بها أكبر الجاليات المصرية مثل المملكة العربية السعودية والكويت والامارات، مضيفة أن هناك أيضا استمارة مُعدة خصيصا لتلك الشكاوى وهي:
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdo6HPfsJ2ayA2RnRyUJg-ZH0PAwJ4MsRqSpuJ1dCe3V_hQ_w/viewform

غرفة عمليات

ولم يقتصر دور الهجرة على التواصل مع المغتربين فقط وانما تسهيل اداء المهمات القومية كما حدث في الانتخابات الرئاسية الماضية، فقد أطلقت وزارة الهجرة غرفة عمليات للمتابعة وتلقى شكاوى الناخبين على مدار الساعة، مكونة من فريق عمل من الوزارة، وممثل للهيئة الوطنية للانتخابات.

وتم تجهيز غرفة العمليات بكافة أجهزة الاتصال للربط بالصوت والصورة بين الغرفة و16 دولة تضم العدد الأكبر من المصريين في الخارج، وهى الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، كما تم ربط مقار البعثات الدبلوماسية المصرية إلكترونيًا مع الغرفة، التي يتم تغذيتها بقواعد بيانات الناخبين من أبناء الجاليات المصرية في مختلف دول العالم.

وتقوم غرفة عمليات وزارة الهجرة بمتابعة الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، خلال أيام الانتخابات الثلاثة، في قاعة بأحد فنادق القاهرة، وتضم أرقام غرف عمليات الوزارة "01289850655 – 01008113352 – 01553486360 – 01128856655"، والإيميل " [email protected]

كما خصصت البريد الإلكتروني: [email protected]، للتواصل مع المصريين بالخارج، وللتعرف على كل ما يظهر من مشكلات بهدف التعامل معها والتدخل لحلها من خلال الاتصال وإحاطة الجهات المعنية بالمشكلة، وستكون على اتصال بوزارة الخارجية للتنسيق الدائم مع السفارات والقنصليات خارج مصر.

كما اطلقت وزارة الهجرة مبادرة «اسأل واقترح مع وزيرة الهجرة»، للرد على كل ما يرد إلى الوزارة بصورة شهرية حرصًا على حل لهذه المشكلات والاستفادة من مقترحاتهم من خلال سلسلة لقاءات بالفيديو للرد على التساؤلات التي تصل الوزارة عبر الصفحة الرسمية او البريد الالكتروني.
أكدت السفيرة نبيلة مكرم أن الرد سيشمل كل ما يرد للوزارة بصورة شهرية، في إطار الحرص الدائم على حل هذه المشكلات والاستفادة من مقترحاتهم.

وتابعت وزيرة الهجرة الردود متناولة مشكلة «تجديد إجازات العاملين بمشيخة الأزهر»، والتي وردت إلينا العديد من الأسئلة والاستفسارات حولها.

وفي هذا الإطار، قالت السفيرة نبيلة مكرم إن المجلس الأعلى للأزهر منح المتعاقدين في الخارج، إجازة عشر سنوات فقط، وذلك كونه على درجة وظيفية بالأزهر تتطلب تواجده، وهذا الأمر يعلمه كل من يقرر السفر للخارج من العاملين بالأزهر.

وأضافت مكرم أن هذا القرار يحافظ على مبدأ تكافؤ الفرص، فكما حصل البعض على تعاقدات للعمل بالخارج، فهو يجب أن يعود لتوفير هذه الفرص للآخرين.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة أن أي مشكلة ترد لفريق عمل الوزارة يتم التعامل معها والتواصل مع الجهات المعنية بحلها؛ لبحث وضع حلول لها، وفي إطار هذه المشكلة تم التواصل مع مشيخة الأزهر وكان الحل إذا كانت هناك نية لتجديد التعاقد الخارجي هو تقديم استقالته، لكي يعين الأزهر بديلا.

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