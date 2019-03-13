استجابة لـ صدى البلد..آلية جديدة للقضاء على الكلاب الضالة في القاهرة

قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إنه يتم إطلاق حملات مكثفة للقضاء على الكلاب الضالة بعد الحالات التي تم عقرها مؤخرا.





وتابع المحافظ في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، ان الحملات حاليا تستخدم الطعوم للقضاء عليها ، مشيرا إلى أنه سيطلق آلية جديدة للحد من وجود الكلاب الضالة في الشوارع.





وأوضح المحافظ أنه سيتم بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الزراعة لتجميع الكلاب الضالة بالشوارع والمناطق السكنية ووضعها في مناطق بعيدة عن التجمعات السكنية.



