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محافظات

استجابة لـ صدى البلد..آلية جديدة للقضاء على الكلاب الضالة في القاهرة

الأربعاء 13/مارس/2019 - 03:35 م
للواء خالد عبد العال
للواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
عبد العزيز جمال
قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إنه يتم إطلاق حملات مكثفة للقضاء على الكلاب الضالة بعد الحالات التي تم عقرها مؤخرا.

وتابع المحافظ في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، ان الحملات حاليا تستخدم الطعوم للقضاء عليها ، مشيرا إلى أنه سيطلق  آلية جديدة للحد من وجود الكلاب الضالة في الشوارع.

وأوضح المحافظ أنه سيتم بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الزراعة لتجميع الكلاب الضالة بالشوارع والمناطق السكنية ووضعها في مناطق بعيدة عن التجمعات السكنية.

جاء ذلك ردا على عدة شكاوى نشرها موقع صدى البلد بخصوص انتشار الكلاب الضالة في كثير من احياء العاصمة.

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