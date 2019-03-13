وزير الكهرباء: رصد 24 مليار جنيه لتحسين شبكات التوزيع

أعلن المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء، أنه تم رصد مبلغ 24 مليار جنيه لتحسين شبكات توزيع الكهرباء، مؤكدا أن الدولة تسعى لأن تحسن الخدمة بنسبة 100%.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب، أثناء مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب جمال آدم، بشأن إنشاء محطة محولات كهرباء بمراكز "المنيرة – باريس – غرب الموهوب" بمحافظة الوادي الجديد.



وقال وزير الكهرباء: "الدولة مهتمة جدا بمحافظة الوادى الجديد وتنميتها، وعلى رأسها القيادة السياسية، لأنها منطقة واعدة، فأول اجتماع عقده الرئيس عبد الفتاح السيسى مع محافظين وممثلى محافظة كان مع الوادى الجديد".



وبخصوص إنشاء محطة محولات كهرباء بمراكز "المنيرة – باريس – غرب الموهوب" بمحافظة الوادي الجديد، أشار الوزير إلى أنه مطلوب تخصيص قطعة أرض، وأن هناك استعدادا للتنفيذ، وإنشاء المحطة الخاصة بمنطقة باريس، التكلفة التقديرية لها 650 مليون جنيه، ولابد من توفير التمويل، وبالنسبة لمحطة مركز المنيرة، يتم التجهيز لها، قائلا: "الأحمال ممكن تتغطى بالكامل من المحطة الحالية ولو حصل ضغط نعمل امتداد ونرفعها، وفى الوقت الحالى المحطة الموجودة كافية".



وأضاف: "كل القرى على مستوى الجمهورية كانت تتم تغذيتها بمغذي واحد، وجميع مراكز الأحمال سواء قرى كبيرة أو صغيرة ستغذى من مصدرها، وسيتم إنشاء مراكز تحكم على مستوى الجمهورية بالكامل، وكنا نستهدف 15 مركز تحكم ورفعناها إلى 47 مركز تحكم فى شبكات الجهد المتوسط، بحيث ينقل المركز نقلا أتوماتيكيا لباقى الشبكات، وبالتالى سيكون هناك تطور هائل".



وأكد شاكر أن خدمة الكهرباء تحسنت كثيرا وأصبحت أفضل، قائلا: "لكن حتى الآن لم نصل للمرحلة الأولى حيث أفضل حال لتحسن الخدمة، بالنسبة لنا الخدمة إما صفر أو تكون رقم واحد، حاليا الخدمة بنسبة 80%".