سيد أباظة: 3 مليارات و600 مليون جنيه تكلفة توصيل المرافق لشق الثعبان

قال السيد أباظة، رئيس شعبة الرخام والجرانيت، إن هناك مجهودا كبيرا من محافظة القاهرة بالتعاون مع البنك الأهلي لتقنين أوضاع ورش ومصانع شق الثعبان لصناعة الرخام والجرانيت.



وأكد أباظة لـ "صدى البلد"، خلال احتفالية بالمحافظة اليوم، الأربعاء، لتسليم 20 عقد ملكية للمستحقين بعد تقنين أوضاعهم بحضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وعدد من قيادات المحافظة، أن تكلفة توصيل المرافق للمنطقة تصل إلى 3 مليارات و600 مليون جنيه، موضحا أنه يجرى تطويرها على قدم وساق بالتزامن مع تقنين أوضاعها.





