المسابقات تؤجل لقاء أسوان وسوهاج بمجموعة الصعيد

قررت لجنة المسابقات فى دوري القسم الثاني باتحاد الكرة برئاسة خالد كامل تأجيل مباراة تحرير أسوان وسوهاج في المجموعة الأولى ضمن منافسات الجولة 22.



ومن المقرر أن يقام اللقاء يوم الخميس 21 مارس بدلا من الغد دون أن تفصح لجنة مسابقات القسم الثانى عن أسباب التأجيل.

.

ويحتل أسوان صدارة ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 48 نقطة في حين يأتي سوهاج في المركز السابع برصيد 28 نقطة.



