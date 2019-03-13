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محافظات

توقف أنشطة الصيد بسبب سوء الأحوال الجوية بكفرالشيخ

الأربعاء 13/مارس/2019 - 03:51 م
توقف أنشطة الصيد
توقف أنشطة الصيد بسبب سوء الأحوال الجوية بكفرالشيخ
محمود زيدان
شهد ميناء الصيد بالبرلس بمحافظة كفرالشيخ ، اليوم، توقف أنشطة الصيد وعدم سروح المراكب بسبب سوء الأحوال الجوية المتمثلة في شدة الرياح وارتفاع أمواج البحر.

والتزم الصيادون بتعليمات إدارة هيئة الميناء وبتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية لتفادي مخاطر الصيد أو انقلاب مراكبهم وغرقها وتعرضهم للخطر بسبب سوء الأحوال الجوية وهذه الظروف غير المناسبة لرحلات الصيد.

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