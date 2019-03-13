خلال اللقاء الأسبوعي.. محافظ دمياط تناقش شكاوى ومطالب المواطنين

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، اليوم الأربعاء اللقاء الأسبوعي مع المواطنين لبحث مطالبهم ومشاكلهم والذى جاء بحضور اللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد و عدد من رؤساء القطاعات الخدمية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.



وشهد اللقاء عرض عددا من المطالب والشكاوى التي تقدم بها بعض المواطنين مثل توفير فرص عمل بالقطاع الخاص و وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية وكذلك الطلب الخاص بنقل إحدى أخصائيات التمريض إلى مستشفى الزرقا المركزى وتوفير الأدوية والعلاج اللازم لبعض الحالات.



وأشارت المحافظ إلى أنه تم بحث بعض من هذه الشكاوى مع ممثلى الأجهزة التنفيذية أثناء اللقاء و إحالة البعض الآخر إلى جهات الاختصاص لعمل اللازم بما لا يخالف القوانين واللوائح، مؤكدة أنه سيتم عمل فحص لبيان المستحقين ممن تنطبق عليهم الشروط.



كما وجهت الدكتورة منال عوض مديرية التضامن الاجتماعي بعمل بحث اجتماعي شامل لعدد من الحالات وتوفير مساعدات مالية لهم من قبل الجمعيات الخيرية وكذلك عمل إحصائية بالمهجرين من أبناء شمال سيناء ومن جميع الأماكن وتوفير الرعاية الكاملة لهم.



وأكدت محافظ دمياط أن الدولة بكافة أجهزتها تولى اهتماما خاصا بالمواطنين لافتة إلى حرصها الشديد على خلق قنوات مباشرة للتواصل معهم و معرفة مشاكلهم ومطالبهم على أرض الواقع مضيفة أنه تم توجيه كافة الجهات المعنية بالمحافظة بالنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع المناطق.