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تعليم

علماء من 52 دولة يشاركون في المنتدى العالمي للمرأة بالجامعة البريطانية

الأربعاء 13/مارس/2019 - 05:24 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كريم عاطف
إستضافت الجامعة البريطانية في مصر المنتدى العالمي الثالث للمرأة في العلوم، بحضور الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة والدكتور يحيى بهي الدين نائب رئيس الجامعة، والدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي الأسبق وعضو مجلس أمناء الجامعة البريطانية، والدكتور عبدالله عبدالعزيز النجار رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، وبمشاركة باحثات وعالمات من ٥٢ دولة حيث باتت المرأة المصرية والعربية تنافس نساء العالم في الأداء العلمي.

وشارك في فاعليات المؤتمر الدكتورة أمل قصري عضو هيئة التدريس بالجامعة البريطانية ومنسق المؤتمر، والدكتورة غادة عامر نائب رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة أمل أمين الأستاذ بالمركز القومي للبحوث، والدكتورة كرستيل ساغبيني مدير شركة سانوفي للأدوية في مصر والسودان، والدكتورة سيما كمار نائب رئيس شركة جونسون جونسون للاتصال في الصحة العامة والعلوم.

وكرم المؤتمر الدكتورة نادية زخاري، والدكتورة ألفت الشيتي مدير شركات شورى، والدكتورة مها بخيت الوزير المفوض في جامعة الدول العربية لبراءات الاختراع، والدكتورة غادة عامر أستاذ الهندسة في جامعة بنها، والدكتورة أمل أمين الباحث في المركز القومي للبحوث في مصر، بالإضافة للدكتورة وفاء حجاج من المركز القومي للبحوث الزراعية.

وقال الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية فى مصر: " إن أهمية هذا المؤتمر الذي تستضيفه الجامعة البريطانية تكمن في حضور العديد من الشخصيات الدولية في مجالات مختلفة، وهي ليست فقط علمية ولكن لها علاقة بطرق نشر العلم وطرق جعله لغة مشتركة بين الأفراد بصرف النظر عن النوع أو المكان أو التخصص وهو ما تدعمه الجامعة البريطانية نظرًا لأهميته في نهضة الأمم".

من جانبها قالت الدكتورة أمل قصري المشرف على المؤتمر: "إن مصر تجاوزت مرحلة تمكين المرأة، إذ أصبحت المرأة المصرية حاضرة بقوة ولها تمثيل كبير في مجالس الدولة المختلفة والمحافظات، وهذا النجاح أهلها لدخول الحكومة بثمانية وزيرات و 89 نائبة في البرلمان، وهما الأعلى في تاريخ مصر".

وتضمنت أعمال المؤتمر الذي إحتضنته الجامعة البريطانية في مصر والذي تستمر فعالياته لمدة ثلاثة أيام، جلستين رئيسيتين، الأولى عن أهداف التنمية المستدامة، والثانية بعنوان خارطة الابتكار وريادة الأعمال في العلوم والتكنولوجيا، حيث تحدث خلالها شخصيات عالمية من ألمانيا ورواندا واليابان ومصر والإمارات والمغرب والأردن ولبنان، كما شهدت فاعليات المؤتمر عقد خمس جلسات في محاور متخصصة وهي (مسار دبلوماسية العلوم والابتكار، وريادة الأعمال) بالإضافة لستة مسارات علمية أخرى شملت الطاقة والغذاء والمياه والبيئة وأحدث الاكتشافات الطبية والهندسية وعلوم المواد.

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