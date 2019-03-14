ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

مانويل ديبونو: منبهر بمحاولات التطوير فى مصر

الخميس 14/مارس/2019 - 01:50 ص
صدى البلد
ياسمين بدوي
قال مانویل دیبونو، محاضر أول بمركز دراسات العمل بجامعة مالطا، أنا منبهر بالأنظمة التى تقومون بها ومحاولتكم للتطوير فى مصر، وفى مالطا قمنا بتطوير شهادة الماجستير فى الإرشاد المهنى، ليس بهدف إعداد هذه الدرجة فى هذا المجال فقط، وإنما لتعزيزه ونشره لدى كل الجهات".

وأضاف ديبونو خلال كلمته في فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "التوجيه المهني بنظم التعليم"، الذي ينظمه مشروع دعم التشغيل التعاون المصرى الألماني:"عملت فى مالطا فى تطوير سياسات الإرشاد المهنى، وأتمنى أن نتشارك معا لنساعد فى تطوير معرفتنا وتطوير المجال، لأنه مفيد جدا لكل الأفراد والمجتمع".

ترشيحاتنا

ماني يسجل ومدافع ليفربول يهدي التعادل لـ بايرن ميونخ.. فيديو

برلماني: الفصل من العمل والسجن المشدد لأي موظف يتعاطى المخدرات

رغم الفوز على البايرن.. محمد صلاح يواصل صيامه التهديفي أمام الكبار

هاشتاج ‎ليفربول و‎بايرن يتصدر تويتر .. ومغردون: مباراة نارية للريدز

الكاف ينهي الجدل حول سقوط لاعبى الزمالك فى اختبار المنشطات

كيدهن عظيم .. ماذا فعلت Amber فى النجم JohnnyDepp بعد طلاقهما

الأعلى للإعلام يحقق في تجاوزات B.B. c الأحد المقبل

الحكومة تكشف مصير الموظفين الممتنعين عن إجراء تحاليل المخدرات

للحد من التوتر عليكم بممارسة هذه الرياضة الذهنية

بايرن_ليفربول .. ماتيب رابع لاعب في الريدز يسجل هدفًا في مرماه

صاحبة شقة المرج تفجر مفاجأة حول مقتل الأطفال.. فيديو

تامر أمين يكشف مؤامرة كبرى تدبر ضد محمد صلاح.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. اختتام سباقات الهجن بالإسماعيلية وتسليم الكئوس

20 صورة تكشف أقسى لحظات أهالي الطائرة الإثيوبية المنكوبة في موقع الكارثة

نجمة Games of Thrones تكشف عن تعرضها للعنف المنزلي ..صور

سيارة مرسيدس هدية من نيك جوناس لزوجته بريانكا شوبرا لسبب غريب.. صور

السحر المصرى.. المشروعات العقارية بالمحروسة تتصدر غلاف property week

فيديو

نجوم العالم في الخماسي الحديث يروون بطولاتهم لـ منى الشاذلي ..فيديو
الحكومة تكشف مصير الموظفين الممتنعين عن إجراء تحاليل المخدرات
شاهد.. ملخص وأهداف مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في دوري الأبطال
ليفربول يطيح بـ البايرن خارج دوري الأبطال بثلاثية ماني وفان ديك.. فيديو
بطل العالم في الخماسي الحديث: محمد صلاح اتصل بي لتهنئتي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟