مانويل ديبونو: منبهر بمحاولات التطوير فى مصر

قال مانویل دیبونو، محاضر أول بمركز دراسات العمل بجامعة مالطا، أنا منبهر بالأنظمة التى تقومون بها ومحاولتكم للتطوير فى مصر، وفى مالطا قمنا بتطوير شهادة الماجستير فى الإرشاد المهنى، ليس بهدف إعداد هذه الدرجة فى هذا المجال فقط، وإنما لتعزيزه ونشره لدى كل الجهات".



