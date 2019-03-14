مانويل ديبونو: منبهر بمحاولات التطوير فى مصر

قال مانویل دیبونو، محاضر أول بمركز دراسات العمل بجامعة مالطا، أنا منبهر بالأنظمة التى تقومون بها ومحاولتكم للتطوير فى مصر، وفى مالطا قمنا بتطوير شهادة الماجستير فى الإرشاد المهنى، ليس بهدف إعداد هذه الدرجة فى هذا المجال فقط، وإنما لتعزيزه ونشره لدى كل الجهات".
وأضاف ديبونو خلال كلمته في فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "التوجيه المهني بنظم التعليم"، الذي ينظمه مشروع دعم التشغيل التعاون المصرى الألماني:"عملت فى مالطا فى تطوير سياسات الإرشاد المهنى، وأتمنى أن نتشارك معا لنساعد فى تطوير معرفتنا وتطوير المجال، لأنه مفيد جدا لكل الأفراد والمجتمع".