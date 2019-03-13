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أخبار العالم

السلطات الإسرائيلية تعتقل نائبا فلسطينيا و29 شخصا آخرين

الأربعاء 13/مارس/2019 - 05:07 م
سلطة الاحتلال الإسرئيلي
سلطة الاحتلال الإسرئيلي
أ ش أ
ألقت السلطات الإسرائيلية القبض على محمد حسن أبو طير، العضو في حركة حماس والنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن دائرة القدس الشرقية.

وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية أن أبو طير اعتقل أكثر من مرة في السنوات الأخيرة، وأنه واجه عمليات اعتقال منذ عام 1973، حيث وصل مجموع سنوات اعتقاله لأكثر من 33 عامًا.

في سياق متصل، اعتقلت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء 29 فلسطينيا في الضفة الغربية، للاشتباه في انخراطهم في أعمال مقاومة.

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