النيجر: مقتل 33 إرهابيا من "بوكو حرام" في بحيرة تشاد جنوب شرقي البلاد

قتل جيش النيجر، اليوم الأربعاء، 33 إرهابيا من جماعة (بوكو حرام) النيجيرية، وذلك خلال عملية عسكرية في بحيرة تشاد في جنوب شرقي البلاد.



وذكرت وزارة الدفاع النيجرية - في بيان نقله راديو (أفريقيا 1) اليوم - أن الأعمال الهجومية التي جرت أمس /الثلاثاء/ تسببت في خسائر فادحة في صفوف الجماعة.. حيث قتل 33 إرهابيا في الوقت الذي لم تسجل أي خسار في الأرواح أو العتاد في صفوف القوات الموالية.



وأوضح البيان أنه تم تدمير مركبة مدرعة تخص المتمردين في النيجر، كما تم العثور على سيارتين ودراجتين ناريتين وقذيفة هاون من عيار 120 مللم و10 بنادق من طراز "غيه كيه 47" وقذيفتين عيار 60 ملم و3736 ذخيرة جميع العيارات مع الإرهابيين.

يذكر أنه في 16 فبراير الماضي، قتل سبعة جنود خلال هجوم على موقعهم شنته (بوكو حرام) في "شيتيما وانجو" وهي قرية قريبة جدا من الحدود مع نيجيريا.

