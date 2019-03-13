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أخبار العالم

قوات سوريا الديمقراطية تحبط هجمات انتحارية لداعش في الباغوز

الأربعاء 13/مارس/2019 - 05:08 م
قوات سوريا الديمقراطية
قوات سوريا الديمقراطية
أ ش أ
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أنها أحبطت هجمات انتحارية لـ(داعش) خلال المعركة النهائية لتحرير آخر جيب يسيطر عليه التنظيم الإرهابي في الباغوز.

وأوضح مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن القوات قصفت الباغوز بكثافة قبل بدء اشتباكات مباشرة مع مسلحي (داعش).

وأضاف مدير المركز اليوم الأربعاء، "أن انتحاريين حاولوا تنفيذ هجمات في صفوف قواتنا، التي استهدفتهم وقتلت المهاجمين قبل الوصول إلى التجمعات أو نقاط تمركز رفاقنا".

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