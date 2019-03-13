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أخبار البلد

رئيس الوزراء يبحث زيادة الاستثمارات اليابانية في مصر

الأربعاء 13/مارس/2019 - 05:11 م
مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
محمود مطاوع
التقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفدا يابانيا لبحث سبل التعاون في المجالات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات اليابانية في مصر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من الملفات الحيوية التى تهم المواطنين فى مختلف القطاعات التنموية والخدمية.

وفى مستهل الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بالفريق كامل الوزير، مقدمًا له التهنئة بمناسبة توليه منصب وزير النقل، ومتمنيًا له التوفيق فى أداء مهمته، وإحداث طفرة فى هذا القطاع الحيوى الذى يقدم خدماته لعدد كبير من المصريين، قائلًا: "الفريق كامل أخ عزيز تزاملنا وعملنا معا على مدار السنوات التى توليت فيها حقيبة الإسكان لتنفيذ عدد من المشروعات القومية".

وجدد الدكتور مصطفى مدبولى توجيه الشكر للدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، على ما بذله من جهود، وأضاف مدبولى "نحن جميعًا جنود فى خدمة الوطن، وكل منا يسلم الراية للذى يليه".

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