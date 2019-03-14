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ديني

هل يجوز أداء السنن القبلية بعد الفرائض.. مستشار المفتي يجيب

الخميس 14/مارس/2019 - 02:13 ص
السنن القبلية
السنن القبلية
عبد الرحمن محمد
قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن الأولى في الصلاة أن يؤدى الإنسان السنن القبلية قبل أداء الفريضة ولا يؤخرها، موضحًا أنه «ينبغي علينا أن نصلى بالترتيب السُنة ثم الفرض».

وأوضح «عاشور»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، أن السنن التي تُصلى قبل الفريضة، تسمى بـ «السنن القبلية»، وهي: ركعتان قبل الفجر، وأربع ركعات قبل الظهر، مضيفًا أن وقتها يبدأ بدخول وقت الصلاة إلى أن يشرع الإنسان في الفريضة.

وتابع مستشار المفتي: «أن من يستيقظ بعد الشروق فالأولى أن يبدأ بالسنُة القبلية ثم يصلى الفريضة، إن أراد أن يصلى السنة، مؤكدًا أن المسلم مطالب بأداء الصلوات الخمس وواجبة عليه، أما سنن الصلاة فيثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها».

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