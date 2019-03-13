محافظ بني سويف ومدير الأمن يتابعان رفع الإشغالات بكورنيش النيل

قام المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف يرافقه اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف بجولة ميدانية بمنطقة كورنيش النيل بمدينة بني سويف، لمتابعة أعمال التطوير الجاري تنفيذها بمنطقة الكورنيش ضمن خطة المحافظة لاستعادة الشكل الحضاري والجمالي للشوارع والميادين الحيوية والقضاء على العشوائية وإزالة الإشغالات.



وتابع المحافظ ومدير الأمن أعمال ازالة التعديات والاشغالات المخالفة والعشوائية على الجانب المقابل للكورنيش من الناحية الأخرى والتي كان بها تعديات، ووجه المحافظ برفعها وإزالتها في جولات ميدانية سابقة لتحقيق السيولة بالمنطقة الحيوية، بالإضافة إلى متابعة أعمال التوسعة والتأهيل للمنطقة، تمهيدا للبدء في تنفيذ مشروع تطوير كورنيش النيل بحسب الخطة والتصور الهندسي والفني المعد لهذا الغرض.



وشدد المحافظ على ضرورة منع تجدد أية تعديات محتملة في الفترة القادمة، وتكثيف أعمال رفع الإشغالات المخالفة التي كانت تشوه المنطقة، وتتسبب في تكدس مروري وزحام شديد بهذه المنطقة الحيوية التي تعتبر المتنفس الوحيد لأهالي بني سويف على النيل، مشيرا إلى أن تطوير الكورنيش من أولوياته وتحويل المنطقة إلى متنفس حضاري يستوعب الأهالي ويليق بهم.

