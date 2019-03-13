عميد زراعة المنيا: اتحاد الطلاب همزة الوصل وأداة تنفيذ الأنشطة

أقامت كلية الزراعة بجامعة المنيا حفلًا لتنصيب اتحاد طلاب الكلية أُقيم الحفل، برعاية الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة.





أكد الدكتور عادل عبد الله عميد كلية الزراعة على دور طلاب الاتحادات الطلابية باعتبارهم همزة الوصل بينهم وبين إدارة الكلية، والمعبرين عن آراء زملائهم، والمنوط بهم القيام بتفعيل وتنفيذ خطة الأنشطة الطلابية والعمل على التواصل الدائم بين الطلاب وإدارة الكلية، متمنيًا لهم التوفيق في دراستهم ومهامهم.





كما قدّم اتحاد طلاب كلية الزراعة درع الاتحاد للدكتور مصطفي عبد النبي رئيس الجامعة والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





وخلال الحفل كرم الدكتور عادل عبد الله، أعضاء اتحاد طلاب الكلية وأمناء لجان الأسر، واللجنة الفنية، والاجتماعية، والثقافية والعلمية، وتسليمهم الدروع، كما تم تكريم ووكلاء الكلية، والدكتور هاني العربي، ووليد عبد القوي، ومستشارين اللجان من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، كما أهدى اتحاد الطلاب درعًا لعميد الكلية.



