ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

عميد زراعة المنيا: اتحاد الطلاب همزة الوصل وأداة تنفيذ الأنشطة

الأربعاء 13/مارس/2019 - 05:12 م
حفلًا لتنصيب اتحاد
حفلًا لتنصيب اتحاد طلاب كلية الزراعة بالمنيا
ايمن رياض
أقامت كلية الزراعة بجامعة المنيا حفلًا لتنصيب اتحاد طلاب الكلية أُقيم الحفل، برعاية الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة.

أكد الدكتور عادل عبد الله عميد كلية الزراعة على دور طلاب الاتحادات الطلابية باعتبارهم همزة الوصل بينهم وبين إدارة الكلية، والمعبرين عن آراء زملائهم، والمنوط بهم القيام بتفعيل وتنفيذ خطة الأنشطة الطلابية والعمل على التواصل الدائم بين الطلاب وإدارة الكلية، متمنيًا لهم التوفيق في دراستهم ومهامهم.

كما قدّم اتحاد طلاب كلية الزراعة درع الاتحاد للدكتور مصطفي عبد النبي رئيس الجامعة والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وخلال الحفل كرم الدكتور عادل عبد الله، أعضاء اتحاد طلاب الكلية وأمناء لجان الأسر، واللجنة الفنية، والاجتماعية، والثقافية والعلمية، وتسليمهم الدروع، كما تم تكريم ووكلاء الكلية، والدكتور هاني العربي، ووليد عبد القوي، ومستشارين اللجان من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، كما أهدى اتحاد الطلاب درعًا لعميد الكلية.

حضر الاحتفالية الدكتور حسين عبد الجليل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حربي مطاريد عبد الله وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد صلاح منسق الأنشطة بالكلية، وأعضاء هيئة التدريس، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، وطلاب كلية الزراعة.

ترشيحاتنا

أليسون بيكر يكشف عن أهم لاعب في فريق ليفربول

الكاف يقرر الوقوف دقيقة حداد في مباريات دوري أبطال أفريقيا

رقم سلبي فريد يطارد محمد النني فى الدورى الإنجليزى

إدخال سلالات جديدة من الأرز والقطن لتحسين الإنتاج ..فيديو

الذهب يصعد لأعلى مستوى له في أسبوعين

مدحت يوسف: إنتاج 7 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميا خلال العام الحالي.. فيديو

أول رد رسمي من الإسكان على تخوفات قاطني الشيخ زايد من مشروع "زايد بيزنس بارك"

اتحاد الكرة يخاطب برزنتيشن بشأن إنهاء أزمة بث مباراة القمة

نيسان: تطوير صناعة السيارات فى مصر لتصبح من الدول البارزة في التصنيع والتصدير

واشنطن بوست تكشف حقيقة انتصار ترامب على داعش في سوريا والعراق

مجلس الوزراء: واي فاي مجانا للجماهير في استادات أمم أفريقيا.. فيديو

الإعدام شنقا لشاب ذبح خالته بمعاونة صديقته بالوراق.. المتهم: سرقتها عشان أتجوز وأعيش

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمة Games of Thrones تكشف عن تعرضها للعنف المنزلي ..صور

سيارة مرسيدس هدية من نيك جوناس لزوجته بريانكا شوبرا لسبب غريب.. صور

السحر المصرى.. المشروعات العقارية بالمحروسة تتصدر غلاف property week

بسبب ميكروباص.. سقوط 3 سيارات ملاكي بترعة المريوطية.. صور

ماراثون لـ 600 فتاة احتفالا باليوم العالمي للمرأة.. صور

فيديو

أميرة تتحدى إعاقتها وتصنع مشغولات يدوية بألوان علم مصر.. فيديو
مدحت يوسف: إنتاج 7 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميا خلال العام الحالي.. فيديو
شاهد.. Spider Man الصيني يتسلق الجبال لجمع أعشاب طبية نادرة
شاهد.. لقطات مؤثرة لانتشال أطفال من تحت أنقاض مدرسه في نيجيريا
إدخال سلالات جديدة من الأرز والقطن لتحسين الإنتاج ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟