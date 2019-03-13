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أخبار البلد

ICAO تحتفل بمرور 72 عاما علي إنضمام مصر لعضويتها

الأربعاء 13/مارس/2019 - 05:17 م
منظمة الطيران المدني
منظمة الطيران المدني
محمود نوفل
تحتفل منظمة الطيران المدني الدولي "ICAO" مكتب الشرق اليوم بمرور 72 عاما على انضمام مصر لمنظمة الطيران المدني الدولي الايكاو وتوقيع اتفاقية شيكاغو في 13 مارس 1947.

وتعد مصر من الأعضاء المؤسسين للمنظمة وعضو في مجلس الايكاو منذ انشائه، حيث استضافت مصر مكتب الايكاو للشرق الأوسط بالقاهرة منذ عام 1953.

كما استضافت ايضا أول اجتماع إقليمي للملاحة الجوية في الشرق الأوسط MERAN الذي انعقد في الفترة من 1 إلى 18 أكتوبر 1946.

وأشادت المنظمة في بيان لها اليوم الدور القيادي لمصر في مجال الطيران المدني والجهود المتميزة التي تبذلها لتعزيز سلامة الطيران والأمن والاستدامة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

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