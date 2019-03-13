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تعليم

تعليم دمياط يستبعد مدير مدرسة ويحول 4 معلمين للتحقيق للغياب

الأربعاء 13/مارس/2019 - 05:25 م
تعليم دمياط
تعليم دمياط
دمياط زينب الزغبي
تفقد اليوم "السيد أحمد سويلم" وكيل الوزارة مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط، عدة مدارس بإدارة كفر البطيخ التعليمية لمتابعة سير العملية التعليمية.

كان منها مدرسة الركابية الإعدادية بنين ومدرسة معاذ القصبي الإعدادية بنات.

لاحظ "وكيل الوزارة" عدم انضباط العملية التعليمية بمدرسة الركابية الإعدادية وسوء مستوى النظافة وعدم تواجد الأمن بالمدرسة، فقرر استبعاد مدير المدرسة وتحويل 4 معلمين للتحقيق لغيابهم بدون عذر ونقل مسؤول أمن البوابة الي إدارة أخرى لعدم تواجده علي بوابة المدرسة و وجود دراجات بخارية داخل فناء المدرسة.

وتفقد "سويلم" مدرسة الشهيد معاذ القصبي الإعدادية بنات، ولاحظ عدم انضباط المدرسة وسوء مستوى النظافة بها وعدم تواجد المديرة و وجودها في تدريب فقرر وقف أية تدريبات لمديري المدارس أثناء العمل وتحويلها للتحقيق واستبعاد معلم إلي ديوان الإدارة التعليمية، ونقل الأخصائي الاجتماعي إلى مدرسة أخرى وتحويل 3 مدرسين ومسئول أمن المدرسة للتحقيق.

وكلف "وكيل الوزارة" كمال نعناع مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء بتشكيل لجنة للتواجد باستمرار داخل مدرسة الركابية الإعدادية بنين لحين إعادة الانضباط إليها، وإعداد تقرير يومي عن سير العمل بها يقدم وكيل الوزارة، مشددا على أنه سوف يتم نقل أي معلم من المدرسة إلى إدارة أخرى في حالة عدم تعاونه لإنجاح العملية التعليمية أو عدم إثبات كفاءته بالمدرسة.

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