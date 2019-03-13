تأجيل محاكمة خفير فيلا التجمع لـ 3 أبريل

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار علي عبدالحميد، وأمانة سر ناصر عبد الرازق، تأجيل محاكمة ثروت ممدوح خفير فيلا التجمع لهجوم كلبين على ضابط شرطة بالتجمع الأول، لجلسة ٣ أبريل للإعلان بالدعوى المدنية.



وكانت نيابة القاهرة الجديدة حددت، برئاسة المستشار محمد سلامة، اليوم، أولى جلسات نظر محاكمة خفير فيلا التجمع الأول، أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة، وذلك في واقعة هجوم كلبين شرسين على ضابط، في منطقة البنفسج، عند البوابة 13.

