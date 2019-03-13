قرارات مهمة من مجلس اتحاد اليد.. تعرف عليها

عقد مجلس إدارة اتحاد اليد اجتماعا اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس هشام نصر، قرر فيه:



- الموافقة على مشاركة منتخب البنات مواليد ٢٠٠٢ في بطولة البحر المتوسط المقرر إقامتها في مونتينجرو خلال شهر أبريل المقبل، ويرأس البعثة منى أمين عضو مجلس الإدارة.



- الموافقة على سفر المهندس هشام نصر إلى مونتينيجرو الشهر المقبل لحضور اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد البحر المتوسط، على هامش بطولة البحر المتوسط المقامة هناك.



- الموافقة على تكوين منتخبات البنات مواليد ٢٠٠٤ في مناطق القاهرة والجيزة والاسكندرية، تمهيدا لتكوين منتخب مصر للبنات مواليد ٢٠٠٤.



- الموافقة على سفر منتخب الشباب مواليد ١٩٩٨ إلى فرنسا للمشاركة في دورة دولية ودية الشهر المقبل، ويرأس البعثة محمود العدل عضو مجلس الإدارة، والموافقة أيضا على سفر نفس المنتخب إلى السويد في شهر يوليو للمشاركة في دورة دولية ودية، وذلك ضمن برنامج المنتخب للمشاركة في بطولة العالم للشباب المقامة في إسبانيا بداية من ١٥ يوليو، ويقود المنتخب طارق محروس مديرا فنيا، ويشارك في المونديال بصفته بطل إفريقيا.