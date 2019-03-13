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أخبار العالم

محمد بن زايد: محاضرة الأولمبياد الخاصة تجربة ملهمة

الأربعاء 13/مارس/2019 - 06:57 م
صدى البلد
شيرين عادل
ألقت لوريتا كلايبورن نائب رئيس مجلس إدارة الألمبياد الخاص الدولي محاضرة ملهمة جول نقلة نوعية بإدماج أصحاب الهمم بقصر الإمارات ..

ونشر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، عبر صفحته الشخصية ب " تويتر " ، صور لمحاضرة قدمتها لوريتا كلايبورن نائب رئيس مجلس إدارة الألمبياد الخاص الدولي ، وعلق قائلا : " ملهمة وتجربة تفيض بالحافزية والأمل والطموح.. قدمتها.. لوريتا كلايبورن نائب رئيس مجلس إدارة الألمبياد الخاص الدولي.. بعنوان" نحو نقلة نوعية في إدماج أصحاب الهمم" في قصر الإمارات..

وتابع " الندوة كانت بمشاركة أصحاب الهمم..ضمن سلسلة محاضرات مجلس محمد بن زايد.

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