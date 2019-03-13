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فن

شاهد.. صلعة عمرو واكد بسبب أبو رامي

الأربعاء 13/مارس/2019 - 05:10 م
عمرو واكد
عمرو واكد
أحمد إبراهيم
كشف الفنان عمرو واكد عن شخصيته فى مسلسل بعنوان "رامى" وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وقال عمرو :"أبو رامي يا جماعة بس مش بتاع الكباب والكفتة .. ده بتاع مسلسل رامي هينزل في شهر إبريل اللي جاي على شبكة هولو.. المسلسل كوميدي جدا في رأيي الشخصي" ويظهر عمرو فى الصورة هو يرتدى باروكه رجل "أصلع".

وكانت قررت شبكة Hulu إنتاج مسلسل كوميدي جديد يحمل اسم Ramy، يركز على شاب مسلم يعد الجيل الأمريكي الأول لأبوين مصريين، حيث يعيش في ولاية نيو جيرسي المنقسمة سياسيا ويعاني من أزمة الهوية في مجتمع يضم ثقافات متعددة.

كما يظهر في الإعلان الدعائي، فإن المسلسل من بطولة الممثل المصري الأمريكي رامي يوسف، المعروف بتقديم عروض ستاند أب كوميدي وكما يشارك فيه الممثل المصري عمر واكد، والممثلة الفلسطينية هيام عباس، والممثل السوري البريطاني ليث نقلي.
شاهد.. صلعة عمرو واكد بسبب أبو رامي
شاهد.. صلعة عمرو واكد بسبب أبو رامي

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