العراق يقرر منع طائرات بوينج 737 ماكس من عبور أراضيه

أعلن الطيران المدني العراقي، اليوم الأربعاء، إيقاف منح موافقات عبور طائرات بيونج 737 ماكس، في الأجواء العراقية، وذلك لوجود تقييدات فنية ودولية باستخدام هذا النوع من الطائرات.



وقال الطيران المدني العراقي في بيان له وفق وكالة الأنباء الرسمية، إن ذلك القرار جاء بتوجيه من قسم السلامة الجوية في سلطة الطيران المدني العراقي، وذلك للتأكد من الاستخدام الآمن لهذا النوع من الطائرات للحفاظ على اجراءات السلامة في الأجواء العراقية ،



واعتبرت السلطة أن: "ذلك القرار يعد نافذًا اعتبارا من هذا اليوم في ايقاف منح الموافقات لطائرات 737 ماكس لاستخدام المطارات العراقية او دخول الأجواء العراقية وحتى إشعار اخر لهذا النوع من الطائرات".



يذكر أن أغلب دول العالم قررت عدم منح تراخيص عبور إلى طائرات بيونج 737 ماكس عقب الحادث الذي أسفر عن مقتل 157 شخصا.