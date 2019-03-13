ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

العراق يقرر منع طائرات بوينج 737 ماكس من عبور أراضيه

الأربعاء 13/مارس/2019 - 05:11 م
طائرة بيونج 737
طائرة بيونج 737
شريف سيد
أعلن الطيران المدني العراقي، اليوم الأربعاء، إيقاف منح موافقات عبور طائرات بيونج 737 ماكس، في الأجواء العراقية، وذلك لوجود تقييدات فنية ودولية باستخدام هذا النوع من الطائرات.

وقال الطيران المدني العراقي في بيان له وفق وكالة الأنباء الرسمية، إن ذلك القرار جاء بتوجيه من قسم السلامة الجوية في سلطة الطيران المدني العراقي، وذلك للتأكد من الاستخدام الآمن لهذا النوع من الطائرات للحفاظ على اجراءات السلامة في الأجواء العراقية ،

واعتبرت السلطة أن: "ذلك القرار يعد نافذًا اعتبارا من هذا اليوم في ايقاف منح الموافقات لطائرات 737 ماكس لاستخدام المطارات العراقية او دخول الأجواء العراقية وحتى إشعار اخر لهذا النوع من الطائرات".

يذكر أن أغلب دول العالم قررت عدم منح تراخيص عبور إلى طائرات بيونج 737 ماكس عقب الحادث الذي أسفر عن مقتل 157 شخصا.

ترشيحاتنا

مكرم محمد أحمد: الإخوان قتلوا جمال عبد الناصر

سيارة مرسيدس هدية من نيك جوناس لزوجته بريانكا شوبرا لسبب غريب.. صور

بسبب ميكروباص.. سقوط 3 سيارات ملاكي بترعة المريوطية.. صور

البحرين تفتح النار على قطر بعد هجومها على الرباعي العربي

وثالثهما الشيطان.. قصة أب وأم قتلا أطفالهما الثلاثة إرضاءً لـ الضُرة العاقر

أليسون بيكر يكشف عن أهم لاعب في فريق ليفربول

معلومات جديدة حول الصندوقين الأسودين للطائرة الاثيوبية المنكوبة

هتاكل إي النهاردة.. كباب مشوي ومكرونة بالخضار.. والحلو: تورتة الآيس كريم

واشنطن بوست تكشف حقيقة انتصار ترامب على داعش في سوريا والعراق

تعرف على راتب زيدان مع ريال مدريد بعد العودة

السيل التركي انقلاب تجاري روسي لغزو أوروبا عبر الغاز

أول رد رسمي من الإسكان على تخوفات قاطني الشيخ زايد من مشروع "زايد بيزنس بارك"

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمة Games of Thrones تكشف عن تعرضها للعنف المنزلي ..صور

سيارة مرسيدس هدية من نيك جوناس لزوجته بريانكا شوبرا لسبب غريب.. صور

السحر المصرى.. المشروعات العقارية بالمحروسة تتصدر غلاف property week

بسبب ميكروباص.. سقوط 3 سيارات ملاكي بترعة المريوطية.. صور

ماراثون لـ 600 فتاة احتفالا باليوم العالمي للمرأة.. صور

فيديو

أميرة تتحدى إعاقتها وتصنع مشغولات يدوية بألوان علم مصر.. فيديو
مدحت يوسف: إنتاج 7 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميا خلال العام الحالي.. فيديو
شاهد.. Spider Man الصيني يتسلق الجبال لجمع أعشاب طبية نادرة
شاهد.. لقطات مؤثرة لانتشال أطفال من تحت أنقاض مدرسه في نيجيريا
إدخال سلالات جديدة من الأرز والقطن لتحسين الإنتاج ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟