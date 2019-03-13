وزيرا خارجية ومالية فلسطين يغادران القاهرة

غادر القاهرة مساء اليوم، رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني وشكري بشارة ووزير المالية بعد زيارة للقاهرة استغرقت عدة ساعات.



وأطلع المالكي وبشارة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط على آخر الأوضاع السياسية والاقتصادية والمالية الخطيرة في فلسطين خاصة بعد اقتطاع أموال المقاصة من الجانب الاسرائيلي بشكل غير قانوني بالإضافة الى ما يتعرض له المسجد الأقصى وباب الرحمة من انتهاكات خطيرة.



