ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

وزيرا خارجية ومالية فلسطين يغادران القاهرة

الأربعاء 13/مارس/2019 - 05:14 م
رياض المالكي وزير
رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني
نورهان خفاجي
غادر القاهرة مساء اليوم، رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني وشكري بشارة ووزير المالية بعد زيارة للقاهرة استغرقت عدة ساعات.

وأطلع المالكي وبشارة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط على آخر الأوضاع السياسية والاقتصادية والمالية الخطيرة في فلسطين خاصة بعد اقتطاع أموال المقاصة من الجانب الاسرائيلي بشكل غير قانوني بالإضافة الى ما يتعرض له المسجد الأقصى وباب الرحمة من انتهاكات خطيرة.

ترشيحاتنا

الاتحاد الأفريقي يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

بث مباشر.. ليفربول وبايرن ميونخ في مواجهة مصيرية اليوم

المقاولون يجبر الزمالك على السفر بطائرة خاصة إلى الجزائر

الذهب يصعد لأعلى مستوى له في أسبوعين

حلاوة شمسهم.. حكاية أول شمس صناعية تطلقها الصين في 2019.. 6 أضعاف الحرارة الطبيعية

وثالثهما الشيطان.. قصة أب وأم قتلا أطفالهما الثلاثة إرضاءً لـ الضُرة العاقر

الإمارات تتسلم مصريين اثنين احتجزتهما إيران

معلومات جديدة حول الصندوقين الأسودين للطائرة الاثيوبية المنكوبة

شاهد.. Spider Man الصيني يتسلق الجبال لجمع أعشاب طبية نادرة

الكاف يقرر الوقوف دقيقة حداد في مباريات دوري أبطال أفريقيا

فريق برازيلي يفاوض بيراميدز لضم كينو.. وخلاف على بنود التعاقد

رسالة دعم مؤثرة من تريزيجيه لـ محمد صلاح: الليلة ستكون الأفضل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمة Games of Thrones تكشف عن تعرضها للعنف المنزلي ..صور

سيارة مرسيدس هدية من نيك جوناس لزوجته بريانكا شوبرا لسبب غريب.. صور

السحر المصرى.. المشروعات العقارية بالمحروسة تتصدر غلاف property week

بسبب ميكروباص.. سقوط 3 سيارات ملاكي بترعة المريوطية.. صور

ماراثون لـ 600 فتاة احتفالا باليوم العالمي للمرأة.. صور

فيديو

أميرة تتحدى إعاقتها وتصنع مشغولات يدوية بألوان علم مصر.. فيديو
مدحت يوسف: إنتاج 7 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميا خلال العام الحالي.. فيديو
شاهد.. Spider Man الصيني يتسلق الجبال لجمع أعشاب طبية نادرة
شاهد.. لقطات مؤثرة لانتشال أطفال من تحت أنقاض مدرسه في نيجيريا
إدخال سلالات جديدة من الأرز والقطن لتحسين الإنتاج ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟