ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

فريق الأهلي مواليد ٢٠٠٢ يواجه إنبي في بطولة القطاعات.. غدًا

الأربعاء 13/مارس/2019 - 05:23 م
فريق الأهلى مواليد
فريق الأهلى مواليد 2002
عبدالحكيم أبوعلم
يحل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٢ ضيفًا على فريق إنبي غدًا "الخميس"، في المباراة التي تجمعهما على ملعب الأخير، ضمن الجولة الرابعة عشرة لبطولة القاهرة الكبرى للقطاعات.

ويسعى الأهلي بقوة للفوز على إنبي لكي يتساوى معه في عدد النقاط، ويقفز للمركز الثاني في جدول الترتيب، أملًا في خطف صدارة الترتيب من المقاولون العرب، حيث يحتل الأهلى المركز الثالث برصيد ٢٩ نقطة، بفارق ٣ نقاط عن إنبي.

فاز الأهلي في ٨ مباريات، وتعادل في ٥ مباريات، ولم يتلق أي هزيمة، حيث تعادل مع المقاولون ١ – ١، ثم فاز على مصر الجديدة (ألماظة) ٥ – صفر، وتعادل مع إنبي سلبيًا، وتعادل مع مركز شباب زينهم ١ – ١، وفاز على وادي دجلة ٨ -صفر، ثم تعادل مع النجوم ٢ – ٢، وفاز على الزمالك ٢ – ١، وحلوان القبلية ٥ – ١، والحديد والصلب ١٠ – ١، والغابة ٦ – صفر، والمجموعات العلمية ١٠ – ١، ثم تعادل مع المقاولون سلبيًا، وفاز على مصر الجديدة ٥ – صفر، مسجلًا ٤٩ هدفًا مقابل ٨ أهداف في شباكه.

ويضم جهاز فريق ٢٠٠٢ بالأهلي ياسر محمدين مديرًا فنيًا، ويعاونه كل من أسامة زكي مدربا عاما، محمد فتوح مدربا لحراس المرمى، سيد عرفان الإداري، أحمد الحاجري طبيب الفريق، محمد فتحي اخصائي العلاج الطبيعي، وإسلام عبد الفتاح معدا بدنيا.

ترشيحاتنا

جماهير الأهلى تبعث رسالة مؤثرة لـ جوزيه بعد مؤازرة الفريق في التتش

أليسون بيكر يكشف عن أهم لاعب في فريق ليفربول

مدرب الاهلي السعودي يقود المنتخب أمام الإمارات خلفا لـ بيتزي

محمد رمضان: تأمين مشدد للبنات في حفل التجمع.. ووسائل نقل مخفضة من 3 مناطق بالجيزة

شاهد.. Spider Man الصيني يتسلق الجبال لجمع أعشاب طبية نادرة

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة غير المستقرة وبداية الربيع

تعمل إيه لما تشوف رسالة الـ ATM.. لقد بلغت الحد اليومي للسحب؟

البيجامة الكستور.. عندما حرق بها السادات قلب إسرائيل| نوستالجيا

الذهب يصعد لأعلى مستوى له في أسبوعين

الكاف يقرر الوقوف دقيقة حداد في مباريات دوري أبطال أفريقيا

كامل الوزير يكشف تفاصيل أول مكالمة من الرئيس بعد حلف اليمين

بسبب ميكروباص.. سقوط 3 سيارات ملاكي بترعة المريوطية.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمة Games of Thrones تكشف عن تعرضها للعنف المنزلي ..صور

سيارة مرسيدس هدية من نيك جوناس لزوجته بريانكا شوبرا لسبب غريب.. صور

السحر المصرى.. المشروعات العقارية بالمحروسة تتصدر غلاف property week

بسبب ميكروباص.. سقوط 3 سيارات ملاكي بترعة المريوطية.. صور

ماراثون لـ 600 فتاة احتفالا باليوم العالمي للمرأة.. صور

فيديو

أميرة تتحدى إعاقتها وتصنع مشغولات يدوية بألوان علم مصر.. فيديو
مدحت يوسف: إنتاج 7 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميا خلال العام الحالي.. فيديو
شاهد.. Spider Man الصيني يتسلق الجبال لجمع أعشاب طبية نادرة
شاهد.. لقطات مؤثرة لانتشال أطفال من تحت أنقاض مدرسه في نيجيريا
إدخال سلالات جديدة من الأرز والقطن لتحسين الإنتاج ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟