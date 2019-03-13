فريق الأهلي مواليد ٢٠٠٢ يواجه إنبي في بطولة القطاعات.. غدًا

يحل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٢ ضيفًا على فريق إنبي غدًا "الخميس"، في المباراة التي تجمعهما على ملعب الأخير، ضمن الجولة الرابعة عشرة لبطولة القاهرة الكبرى للقطاعات.



ويسعى الأهلي بقوة للفوز على إنبي لكي يتساوى معه في عدد النقاط، ويقفز للمركز الثاني في جدول الترتيب، أملًا في خطف صدارة الترتيب من المقاولون العرب، حيث يحتل الأهلى المركز الثالث برصيد ٢٩ نقطة، بفارق ٣ نقاط عن إنبي.



فاز الأهلي في ٨ مباريات، وتعادل في ٥ مباريات، ولم يتلق أي هزيمة، حيث تعادل مع المقاولون ١ – ١، ثم فاز على مصر الجديدة (ألماظة) ٥ – صفر، وتعادل مع إنبي سلبيًا، وتعادل مع مركز شباب زينهم ١ – ١، وفاز على وادي دجلة ٨ -صفر، ثم تعادل مع النجوم ٢ – ٢، وفاز على الزمالك ٢ – ١، وحلوان القبلية ٥ – ١، والحديد والصلب ١٠ – ١، والغابة ٦ – صفر، والمجموعات العلمية ١٠ – ١، ثم تعادل مع المقاولون سلبيًا، وفاز على مصر الجديدة ٥ – صفر، مسجلًا ٤٩ هدفًا مقابل ٨ أهداف في شباكه.



ويضم جهاز فريق ٢٠٠٢ بالأهلي ياسر محمدين مديرًا فنيًا، ويعاونه كل من أسامة زكي مدربا عاما، محمد فتوح مدربا لحراس المرمى، سيد عرفان الإداري، أحمد الحاجري طبيب الفريق، محمد فتحي اخصائي العلاج الطبيعي، وإسلام عبد الفتاح معدا بدنيا.