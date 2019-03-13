معلومات جديدة حول الصندوقين الأسودين للطائرة الاثيوبية المنكوبة

قالت الخطوط الجوية الإثيوبية اليوم الأربعاء، إن الصندوقين الأسودين اللذين انتشلا من موقع تحطم طائرة الرحلة 302 لا يزالان في العاصمة أديس أبابا حيث تتواصل المناقشات بشأن الجهة التي سيتم إرسالها إليها في أوروبا.



وقال متحدث باسم الشركة لرويترز: "الصندوق الأسود لم يغادر أديس أبابا. نتوقع اتخاذ قرار بشأن الجهة التي سيتم إرساله إليها في أوروبا في وقت لاحق الليلة".



