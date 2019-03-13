رونالدو يتصدر تويتر لليوم الثاني على التوالي



اثبت رونالدو انه حاسم في اي فريق يلعب

رونالدو جاءكم فلا خوف عليكم

مبروك لليوفي " رونالدو "

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تقريبا اى فانلة بيلبسها رونالدو بيخليها حلوة ومرعبة في نفس الوقت



تصدر هاشتاج رونالدو مواقع التواصل الاجتماعي لليوم الثاني علي التوالي بعد تألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، في ليلة تاريخية أمس الثلاثاء ، وتسجيله لثلاثية "هاتريك" قاد به فريق السيدة العجوز للعبور من عقبة أتلتيكو مدريد، ليحقق أرقاما قياسية عديدة .ولم يكن اكثر الجماهير تفاؤلًا يتوقع أن يسجل رونالدو ثلاثة أهداف في شباك اتليتلكو مدريد و يصعد بالسيدة العجوز الى دور الثمانية في بطولة دوري أبطال اوروبا .و جاءت بعض التغريدات كالاتي :