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رياضة

# رونالدو يتصدر تويتر لليوم الثاني على التوالي

الأربعاء 13/مارس/2019 - 06:52 م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
تصدر هاشتاج رونالدو مواقع التواصل الاجتماعي لليوم الثاني علي التوالي بعد تألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، في ليلة تاريخية أمس الثلاثاء ، وتسجيله لثلاثية "هاتريك" قاد به فريق السيدة العجوز للعبور من عقبة أتلتيكو مدريد، ليحقق أرقاما قياسية عديدة .

ولم يكن اكثر الجماهير تفاؤلًا يتوقع أن يسجل رونالدو ثلاثة أهداف في شباك اتليتلكو مدريد و يصعد بالسيدة العجوز الى دور الثمانية في بطولة دوري أبطال اوروبا .

و جاءت بعض التغريدات كالاتي : 

اثبت رونالدو انه حاسم في اي فريق يلعب
رونالدو جاءكم فلا خوف عليكم
مبروك لليوفي " رونالدو "
من افضل الصفقات في تاريخ السيدة العجوز من جميع النواحي
تقريبا اى فانلة بيلبسها رونالدو بيخليها حلوة ومرعبة في نفس الوقت

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