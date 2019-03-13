وزيرة الصحة توافق على تشغيل العناية المركزة بمستشفى مشتول السوق

حصلت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب عن دائرة مشتول السوق التابعة لمحافظة الشرقية على موافقة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بشأن فرش العناية المركزة بالمستشفى المركزي بمشتول السوق.



كما تعهدت وزيرة الصحة، على توفير كادر الأطباء المطلوب للتشغيل من أبناء الدائرة. وكانت الدكتورة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، قد التقت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، في مكتبها، لبحث عدد من المشكلات التي تواجه مستشفيات محافظة الشرقية.



وسبق وإن تقدمت عتمان، بطلب إحاطة تقدمت به النائبة إلى الدكتور علي عبدالعال، لتوجيهه إلى وزيرة الصحة بشأن تدني مستوى الخدمات الصحية بالمحافظة.



وقالت في طلبها، إن المواطن الشرقاوي يئن في سبيل الحصول على خدمة طبية لائقة، نتيجة للإهمال والتقصير في مستشفيات المحافظات، وغياب الأطباء ونقص في الأجهزة والإمكانيات الطبية اللازمة.



وأشارت إلى أن هناك الوحدات الصحية غير مجهزة، ويوجد بها عجز في الأطباء، وتعانى من نقص شديد في الأجهزة، وهذا يدفع المرضى إلى السفر إلى القاهرة، والحصول على خدمة متكاملة في المستشفيات الخاصة مما يشكل عبئا ماديًا عليهم، ويزيد من حجم معانتهم.

