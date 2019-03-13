تخريج دفعة جديدة من الطلاب بـ صيدلة طنطا

شهد الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا ، اليوم "الأربعاء"، الاحتفالية التي نظمتها كلية الصيدلة بمناسبة تخريج دفعة جديدة من الكلية، بمشاركة الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتورة نهلة العشماوي عميد الكلية ، ووكلاء الكلية.



وهنأ الدكتور مجدي سبع في كلمته، الخريجين متمنيًا لهم التوفيق والتميز في حياتهم العملية، مشيرًا إلى أهمية مهنة الصيدلة باعتبارها من أسمى المهن لارتباطها بصحة الإنسان.



وطالب د. "سبع" الخريجين بأن يكونوا دائمي الصلة بكليتهم لينهلوا من علم وخبرة أساتذتهم، مؤكدًا أن النجاح الذي ينتظرهم في حياتهم العملية ليس بالصعب أو المستحيل ولكنه يحتاج إلى جهد ومثابرة.



في ختام الحفل تم تكريم الخريجين بإهدائهم شهادات التقدير والتقاط بعض الصور التذكارية.