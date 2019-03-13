مساعد وزير الداخلية السابق: الترامادول المصري تحت السيطرة.. فيديو

قال اللواء أحمد عمر، مساعد وزير الداخلية السابق، إن تكاتف المجتمع بأكلمه ضرورة لمواجهة مشكلة تعاطي المخدرات في وزارات الدولة المختلفة.





وأشار "عمر"، خلال استضافته ببرنامج "حديث المساء"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلي أن وزارة الداخلية قامت بالتنسيق مع القوات المسلحة لضبط شحنة مخدرة تقدر بـ6.5 طن من الحشيش، مؤكدا أن وزارة الداخلية والقوات المسلحة تواجهان عمليات جلب وتهريب المخدرات بكل قوة لمنع المشكلة من المنبع.



