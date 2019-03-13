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مساعد وزير الداخلية السابق: الترامادول المصري تحت السيطرة.. فيديو

الأربعاء 13/مارس/2019 - 06:41 م
صورة تعبيرية عن الترامادول
صورة تعبيرية عن الترامادول
محمد القاضي
قال اللواء أحمد عمر، مساعد وزير الداخلية السابق، إن تكاتف المجتمع بأكلمه ضرورة لمواجهة مشكلة تعاطي المخدرات في وزارات الدولة المختلفة.

وأشار "عمر"، خلال استضافته ببرنامج "حديث المساء"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلي أن وزارة الداخلية قامت بالتنسيق مع القوات المسلحة لضبط شحنة مخدرة تقدر بـ6.5 طن من الحشيش، مؤكدا أن وزارة الداخلية والقوات المسلحة تواجهان عمليات جلب وتهريب المخدرات بكل قوة لمنع المشكلة من المنبع.

وأوضح مساعد وزير الداخلية السابق، أنه نتيجة الجهود التي تقوم بها قوات حرس الحدود والقوات الجوية وصل سعر قرص الترامادول المهرب في مصر إلي 600 جنيه، معقبا: «الترامادول المصري الذي ينتج في مصر تحت السيطرة التامة.

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