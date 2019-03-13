الدكتور حلمي النمنم لـ "آداب طنطا": الشخصية المصرية في تطور مستمر على مر العصور

شهد الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا اليوم الأربعاء فعاليات الندوة التثقيفية التي نظمتها كلية الآداب بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات بوسط الدلتا بعنوان "دور الثقافة والعلوم الإنسانية في بناء الشخصية الوطنية"، بمشاركة الدكتور الرفاعي مبارك وحاضر بها الدكتور حلمي النمنم وزير الثقافة السابق.



وأعرب الدكتور مجدي سبع في كلمته عن ترحيبه بالدكتور حلمي النمنم مشيرًا إلى أهمية العلوم الإنسانية ودورها في بناء شخصية الفرد وتكوين المفاهيم الإيجابية لديه منذ القدم وحتى اليوم، فتطوير الشخصية المصرية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالعلوم الإنسانية.



وفي كلمته ناقش الدكتور حلمي النمنم دور الثقافة والتوعية في بناء الفرد لتطوير فكره وثقافته نحو الانتماء لوطنه ، مشيرًا أن العلوم الإنسانية تقوم على عدة سمات أهمها التعدد والتنوع ، موضحًا أن سمات العلوم الإنسانية هي ذاتها سمات الشخصية المصرية ؛ فالشخصية المصرية في تطور مستمر على مر العصور.



تقام الندوة تحت رعاية الدكتور مجدي سبع ، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمشاركة الدكتور ممدوح المصري عميد الكلية ، والدكتور محمد الخواجة رئيس قسم الاجتماع ، والدكتورة هبة ربيع رئيس قسم علم النفس ، والدكتور ياسر قنصوة الأستاذ بقسم الفلسفة ، وسمير مهنا مدير عام إعلام وسط الدلتا، وجمع من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.



