الداخلية تحارب الفساد بالمؤسسات الحكومية .. ضبط موظف بمستشفى يزور الشهادات الصحية .. وسقوط موظفين بـ محليات سوهاج لتقاضيهما رشوة

حملات لمباحث الاموال العامة لضبط قضايا الفساد الوظيفى

ضبط فنى بمستشفى حكومى لقيامه بتزوير الشهادات الصحية بالبحيرة

المتهم يعترف بمزاولة نشاط تزوير الشهادات الصحية مقابل مبالغ مالية

ضبط اثنين من موظفى المحليات بسوهاج لاستغلالهما موقعهما الوظيفى وتقاضى رشوة



واصلت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية جهودها، لضبط القضايا والمخالفات، وخاصة قضايا الفساد الوظيفى بالمحليات والوظائف العامة.



وواصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ، جهودها في مجال مكافحة الفساد، ونجحت فى ضبط موظف بأحد المستشفيات بالبحيرة، لقيامه بتزوير الشهادات والتقارير الطبية وترويجها على راغبي التعامل بها مقابل مبالغ مالية.



أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام المدعو "حمادة.إ.ع - مواليد 1977 - فنى تسجيل طبى وإحصاء بأحد المستشفيات الحكومية بالبحيرة والمسئول عن استخراج التقارير الطبية - ومقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة باستغلال موقعة الوظيفى وتزوير الشهادات الطبية المرضية والتقارير الطبية ومهرها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بجهة عمله ، وترويجها على راغبى التعامل بها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها نظير ذلك متخذًا من المستشفى محل عمله مقرًا لمزاولة نشاطه المؤثم ، وقام باصطناع مستخرج رسمي (تقرير طبى) للمدعو/محمد . م . م - مواليد 2001 "طالب"- مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية (منسوب صدوره لقسم شئون المرضى بالمستشفى) ، أثبت فيه على خلاف الحقيقة تعـرضه إلى إصــابة تزيد فترة علاجها عن واحد وعشرون يومًا، ودخوله وخروجه من المستشفى إستند عليه الأخير فى تحرير محضر بقسم شرطة أول الرمل، وتقديم التقرير المشار إليه ضد قائد السيارة رقم (س ر م – 4537) رغم علمه بكونه مزورا.



باستدعاء قائد السيارة المدعو عبدالرحمن . ح . م –مواليد 1970 - صاحب محل ألبان - ومقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، وبسؤاله قرر عدم ارتكابه واقعة إصابة المذكور، وأنه فوجئ بصدور حكم ضده فى القضية المشار إليها.



عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بمديرية أمن البحيرة ، جرى ضبط المتهمين وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة وصحة ما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات ، وقرر الأول إستغلاله لموقعه الوظيفى وقيامه بتزوير الشهادات الطبية المرضية والتقارير الطبية ومهرها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بجهة عمله وترويجها على راغبى التعامل بها مقابل حصوله على مبالغ مالية نظير ذلك، وقرر الثانى حصوله على التقرير الطبى المزور من الأول والتقدم به ضد مالك السيارة المشار إليها لوجود خلافات سابقة بينهما.



كما تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط اثنين من موظفى المحليات بسوهاج لقيام أحدهما بتمكين أحد الأشخاص من بناء عقار مخالف وطلب الآخر لمبلغ مالى على سبيل الرشوة مقابل إنهاء رخصة بناء.



وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها وجود تعديات بدائرة مركز ومدينة سوهاج ، نتيجة تواطؤ أحد مسئولى الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج مع أحد المواطنين، وتمكينه من إستخراج رخصة بناء لعقار سكنى بالمخالفة للقانون.



أكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد صحة تلك المعلومات ، وأسفرت عن قيام المدعو محمد.م.أ – مواليد 1978 – فنى تنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج ، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج.. باستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع المدعو حسين.م.ح-مواليد 1954، ومقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج.. بإثبات بيانات "خلافًا للحقيقة" بشهادة صلاحية تفيد أن العقار لايوجد ضده مخالفات بالرغم من صدور (4) قرارات إزالة للعقار ، الأمر الذى أمكنه من إستخراج رخصة بناء ، وتمكن بموجبها من توصيل المرافق للعقار بالمخالفة للقانون.. مما أدى إلى الإضرار بالمال العام وعدم سداد قيمة الغرامات المستحقة ، والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير، وتأكد ذلك بتقرير إدارة الشئون القانونية بمحافظة سوهاج ، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق.. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



كما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من أحد المواطنين "سائق" - مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج بقيام المدعو/ سمير .ز.ن– مواليد 1963 ، فنى تنظيم بالوحدة المحلية بالكوامل بحرى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج .. لقيامة بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات رخصة بناء للعقار الخاص بالمبلغ ، مستغلًا فى ذلك صفته الوظيفية.



بالبحث والتحرى تأكدت صحة الواقعة وقيام المذكور باستغلال موقعه الوظيفى والاتجار بالوظيفة العامة حال كونه موظفًا عموميًا ، وطلب لنفسه مبلغ مالى على سبيل الرشوة مقابل إصدار رخصة بناء للشاكى ، وقدرته على إنهاء إجراءات رخصة البناء لقطعة أرض كائنة بزمام أولاد غريب دائرة مركز شرطة سوهاج ، بالإضافة لتحديد موعد ومكان لإستلام مبلغ الرشوة المُتفق عليها.



عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات (منطقة وسط الصعيد) ، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه بدائرة مركز شرطة سوهاج أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة المُتفق عليه.



بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتحريات اعترف بارتكابه للواقعة وأنه طلب وأخذ من الشاكى مبلغا ماليا على سبيل الرشوة لإنهاء إجراءات رخصة البناء لقطعة الأرض المُشار إليها.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.