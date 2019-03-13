استجابة لـ صدى البلد..توفير احتياجات أسرة تعرضت إلى حريق بسيناء

استجاب اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، لما نشره موقع "صدي البلد " وذلك بعمل حصر جميع احتياجات الأسرة التي تعرضت إلي حريق المنزل الخاص بهم بمنطقة عاطف السادات بالعريش، ووفاة الأب والأم، والعمل علي تلبيتها.



أضاف المحافظ، أنه تقرر صرف مبلغ 5000 جنيه للأسرة، من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالعريش، وإمداد الأسرة بكراتين مواد غذائية وبطاطين، وصرف 7 أسرة و7 مراتب و7 مخدات للأسرة من جمعية الهلال الأحمر .



وقال المحافظ أن مديرية الإسكان، قامت بتوفير وحدة سكنية بديلة للأسرة، إلا أنه تبين أن المنزل ملك الأسرة، وقيام أحد رجال الأعمال بإعادة طلاء المنزل وصيانة الكهرباء به.وجه المحافظ، شركة الكهرباء، بتركيب عداد كهرباء للمنزل بالمجان وعلي نفقة المحافظة.



وأشار المحافظ، إلي أن مؤسسة مصر الخير منحت الأسرة غسالة و4 سجاده و4 شلته إسفنج، ومطبخ خشب و3 دولاب وباب وشباك للغرفة المحترقة، مؤكدا علي أن بنك ناصر بالعريش، وعد بتقديم مساعدات مالية للأسرة.



كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، بدعم الأسرة ماديًا ومعنويًا والإسراع في إجراءات المعاش، ورفع قيمته لمواجهة الظروف المعيشية للأبناء .



يذكر أن، موقع "صدى البلد الاخباري " نشر تقريرا عن نشوب حريق بمنزل "إسماعيل أبو العراج" في منطقة عاطف السادات بالعريش . نتيجة ماس كهربائي ، أسفر عن وفاة الأب والأم، وإصابة طفل بحرق في اليد اليمنى.