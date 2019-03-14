ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

الأيام التي يحرم الصوم فيها

الخميس 14/مارس/2019 - 08:09 ص
الصوم
الصوم
إيمان طلعت
قالت دار الإفتاء المصرية، إن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن الأيام التي يحرم الصيام فيها هي: يوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى، وأيام التشريق الثلاثة؛ الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة.

وأضافت دار الإفتاء، فى الإجابة عن سؤال (هل هناك أيام يحرم الصوم فيها وما هي هذه الأيام؟)، أن جمهور الفقهاء استدلوا على ذلك بما ورد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْأَضْحَى، وَيَوْمِ الْفِطْرِ". أخرجه مسلم في "صحيحه".

وتابع: عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» أخرجه مسلم في "صحيحه"، قال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (2/ 163): [(ولا يصح صوم العيد) أي الفطر والأضحى ولو عن واجب للنهي عنه في خبر الصحيحين وللإجماع، ولو نذر صومه لم ينعقد نذره (وكذا التشريق) أي أيامه، وهي ثلاثة بعد الأضحى لا يصح صومها (في الجديد) ولو لمتمتع؛ للنهي عن صيامها].

ترشيحاتنا

رسالة من محمد فضل لإدارات الفنادق خلال الـ كان: اعملوا من أجل مصر ..فيديو

عاصفة ترابية قوية تضرب أسوان

حديقة حيوان المنصورة.. متنفس جديد للأهالي في أكتوبر 2019 ..صور

سوق السيارات المستعملة.. شاهد أسعار BMW 740 بعد إلغاء الجمارك ..فيديو

أولاد الذوات.. أسرار وكواليس أول فيلم ناطق في السينما.. نوستالجيا

شاهد| كأنه فيلم رعب.. سقف منزل يطير في الهواء ويسقط على سيارة

أتمنى حرق داعش كما أشعل هذه الملابس.. قصة إسراء الناجية من عبودية داعش

الفقي: مصر قدمت معلومات للعالم قبل أحداث 11 سبتمبر وأمريكا لم تأخذ بها

عماد النحاس: تجربة بتروجت بروفة قوية استعدادا للزمالك ..فيديو

رغم تهديد ترامب.. الشيوخ الأمريكي ينهي دعم واشنطن لحرب اليمن

معسكر مغلق لـ سموحة بالإسكندرية استعدادا للمصري

رئيس الوزراء يتفقد المصانع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. اليوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حديقة حيوان المنصورة.. متنفس جديد للأهالي في أكتوبر 2019 ..صور

شاهد.. اختتام سباقات الهجن بالإسماعيلية وتسليم الكئوس

20 صورة تكشف أقسى لحظات أهالي الطائرة الإثيوبية المنكوبة في موقع الكارثة

نجمة Games of Thrones تكشف عن تعرضها للعنف المنزلي ..صور

سيارة مرسيدس هدية من نيك جوناس لزوجته بريانكا شوبرا لسبب غريب.. صور

فيديو

أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 14-3-2019
التضامن: تلقينا 600 طلب من الموظفين للعلاج من الإدمان بعد تصريحات الرئيس
شاهد.. طلاب كلية طب طنطا يصورون أغنية تخرجهم على ألحان مافيا
نجوم العالم في الخماسي الحديث يروون بطولاتهم لـ منى الشاذلي ..فيديو
الحكومة تكشف مصير الموظفين الممتنعين عن إجراء تحاليل المخدرات

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟