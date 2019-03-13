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اقتصاد

جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب منتجات ذات طابع شعبي ونماذج أثرية

الأربعاء 13/مارس/2019 - 06:34 م
نماذج أثرية .. أرشيفية
نماذج أثرية .. أرشيفية
محمد يحيي
تمكنت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن الجمركي عمليات ومباحث ميناء بورسعيد من ضبط محاولة تهريب كمية من المنتجات ذات طابع الفن الشعبى والفلكولور الوطنى والنماذج الأثرية المصرية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 232 لسنة 2015 بخصوص وقف إستيراد السلع والمنتجات ذات طابع الفن الشعبى (الفلكولور الوطنى) والنماذج الأثرية وصور القطع الأثرية وكل ما يخص الحضارة الفرعونية وكل ما يعتبر تمثيلا أو تطبيقا أو تقليدا أو تصويرا لآثار الحضارة المصرية أوالحضارات المتعاقبة وتشمل كذلك التماثيل والمسلمات والأهرامات بمختلف أشكالها الأخرى .

بناء على مذكرة معلومات مقدمة من الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والإدارة العامة للأمن الجمركى ومباحث ميناء بورسعيد بوجود أصناف مخالفة ضمن مشمول الحاوية رقم DFSU7078088 بإسم مؤسسة ا. للإستيراد الواردة من الصين بيان جمركى رقم 3703 لسنة 2019 مجمع 85 والمخزنة بساحة المستودع العام والصنف الوارد طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن إكسسوارات وأصناف للزينة وفرش شعر .

وتم تشكيل لجنة برئاسة سمير متولي مدير ساحة المستودع العام ومحمد يوسف والأستاذ حسام شرباص بإدارة الحركة والأستاذ أمين الدرينى وأحمد عبدالقادر بالأمن الجمركى لكشف ومعاينة الحاوية.

وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 2 كرتونة بها 786 ولاعة مزودة بالكشاف على شكل مسدس و35 كرتونة بها 16701 ولاعة بها رسومات فرعونية وعلى هيئة تماثيل فرعونية وكرتونة بها 195 علبة سجائر برسومات فرعونية تعد من المنتجات ذات طابع الفن الشعبى ( الفلكولور الوطنى ) والنماذج الأثرية المصرية الموقوف إستيرادها طبقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 232 لسنة 2015.

قرر يسرى رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة إتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ علي المضبوطات.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركى.

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