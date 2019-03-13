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محافظات

فتح أسواق أمام المنتجات الحرفية في الوادي الجديد .. صور

الأربعاء 13/مارس/2019 - 06:41 م
نائب محافظ الوادى
نائب محافظ الوادى الجديد، حنان مجدي
منصور ابوالعلمين
أكدت نائب محافظ الوادى الجديد، حنان مجدي ، أن المحافظة تشارك خلال الفترة القادمة بعدد من المعارض المهمة لعرض وتسويق منتجاتها وخاصة من الصناعات اليدوية والحرفية.

جاء ذلك خلال زيارتها اليوم لمصنع الخزف التابع للمحافظة بالخارجة، حيث تفقدت نائب المحافظ ورش الخزف والزخرفة والكليم والسجاد والأرابيسك، وأشادت بالإنتاج المتميز للمصنع، مؤكدة على ضرورة التطوير المستمر للمنتجات بما يتلائم مع احتياجات السوق. كما وعدت بدعم المصنع من خلال بعض الجهات المانحة والمهتمة بتنمية التراث البيئي الواحاتي.

وطالبت بالتوسع في التعاون مع قطاع التعليم بالمحافظة في تدريب وتأهيل الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة، كما اطمئنت خلال جولتها بالمصنع، على سير الأعمال بمشروع إنشاء حاضنة المشروعات الصغيرة والذي يتم تمويله بمنحة إيطالية، ويضم مراكز لتدريب أصحاب الحرف اليدوية من شباب المحافظة ومعرض إقليمي لتسويق منتجاتهم بالأسواق العالمية.

وفى سياق آخر أكدت حنان مجدي على سرعة إنهاء أعمال تطوير مركز التأهيل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة وفقا للمخطط الزمني والذي يتم تنفيذه بتكلفة 25 مليون جنيه، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم، وضرورة تناسب كافة المنشآت والأنشطة والخدمات المقدمة بالمركز مع طبيعة مرتاديه من ذوي الاحتياجات الخاصة، لتمكينهم من الاستفادة منه.
فتح أسواق أمام المنتجات الحرفية في الوادي الجديد .. صور
فتح أسواق أمام المنتجات الحرفية في الوادي الجديد .. صور
فتح أسواق أمام المنتجات الحرفية في الوادي الجديد .. صور
فتح أسواق أمام المنتجات الحرفية في الوادي الجديد .. صور
فتح أسواق أمام المنتجات الحرفية في الوادي الجديد .. صور

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