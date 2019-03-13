فوزي: إصدار قانون لمعاقبة كل من يروج أخبارا مضللة أمر بالغ الأهمية

قال الدكتور صلاح فوزي الخبير القانوني، إن إصدار مشروع قانون لمعاقبة كل من يروج أخبار غير صحيحة ومضللة أمر بالغ الاهمية، وكشف أن هناك قانونا صدر فى الفترة الأخيرة وبالتحديد فى 14 أغسطس 2018 بشأن تقنية جرائم المعلومات، ومكافحة الجرائم الالكترونية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المُذاع على قناة "صدى البلد"، أن العقوبات تصل لـ الإعدام أذا كانت الأخبار تتعلق بالتخابر والأمن القومى.



وأشار إلى أن، هذا القانون الحالي تضمن ما يتعلق باهمية التعاون الدولى و ان هناك التزامات عديدة كل من يقدم الخدمة الإلكترونية .



وكشف أن اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية ستتضمن بنودا لمواجهة حرب الشائعات.



وأشادت عزة مصطفى بالخبر المنشور بموقع صدى البلد تحت عنوان" صلاح فوزي: تفعيل قانوني العقوبات والجريمة الإلكترونية كاف لمواجهة الشائعات".

