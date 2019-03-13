ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

فوزي: إصدار قانون لمعاقبة كل من يروج أخبارا مضللة أمر بالغ الأهمية

الأربعاء 13/مارس/2019 - 06:37 م
الدكتور صلاح فوزي
الدكتور صلاح فوزي الخبير القانوني
البهى عمرو
قال الدكتور صلاح فوزي الخبير القانوني، إن إصدار مشروع قانون لمعاقبة كل من يروج أخبار غير صحيحة ومضللة أمر بالغ الاهمية، وكشف أن هناك قانونا صدر فى الفترة الأخيرة وبالتحديد فى 14 أغسطس 2018 بشأن تقنية جرائم المعلومات، ومكافحة الجرائم الالكترونية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المُذاع على قناة "صدى البلد"، أن العقوبات تصل لـ الإعدام أذا كانت الأخبار تتعلق بالتخابر والأمن القومى.

وأشار إلى أن، هذا القانون الحالي تضمن ما يتعلق باهمية التعاون الدولى و ان هناك التزامات عديدة كل من يقدم الخدمة الإلكترونية .

وكشف أن اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية ستتضمن بنودا لمواجهة حرب الشائعات.

وأشادت عزة مصطفى بالخبر المنشور بموقع صدى البلد تحت عنوان" صلاح فوزي: تفعيل قانوني العقوبات والجريمة الإلكترونية كاف لمواجهة الشائعات".

ترشيحاتنا

بسبب ميكروباص.. سقوط 3 سيارات ملاكي بترعة المريوطية.. صور

شاهد..كامل الوزير في اجتماع للحكومة

سر اتصال جروس الزمالك بـ مدرب منتخب المغرب

مطار القاهرة يحبط محاولة إدخال مواد كيميائية محظورة .. صور

البحرين تفتح النار على قطر بعد هجومها على الرباعي العربي

تعرف على راتب زيدان مع ريال مدريد بعد العودة

دليلك الكامل لتخزين ملابس الشتاء.. 4 حيل طبيعية للتخلص من الرائحة المنبعثة.. وعناية خاصة للجواكت الجلد والأحذية الشامواه

مدحت يوسف: إنتاج 7 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميا خلال العام الحالي.. فيديو

مانويل جوزيه يساند الأهلي قبل مواجهة شبيبة الساورة

اجتماع مهم لـ مجلس إدارة نادي الوحدة السعودي مع ميدو .. لهذا السبب

غادة والي توافق على فتح التأمينات للصحفيين

المقاولون يجبر الزمالك على السفر بطائرة خاصة إلى الجزائر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمة Games of Thrones تكشف عن تعرضها للعنف المنزلي ..صور

سيارة مرسيدس هدية من نيك جوناس لزوجته بريانكا شوبرا لسبب غريب.. صور

السحر المصرى.. المشروعات العقارية بالمحروسة تتصدر غلاف property week

بسبب ميكروباص.. سقوط 3 سيارات ملاكي بترعة المريوطية.. صور

ماراثون لـ 600 فتاة احتفالا باليوم العالمي للمرأة.. صور

فيديو

إعفاء متعاطي المخدرات من الفصل الوظيفي في هذه الحالة.. فيديو
أميرة تتحدى إعاقتها وتصنع مشغولات يدوية بألوان علم مصر.. فيديو
مدحت يوسف: إنتاج 7 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميا خلال العام الحالي.. فيديو
شاهد.. Spider Man الصيني يتسلق الجبال لجمع أعشاب طبية نادرة
شاهد.. لقطات مؤثرة لانتشال أطفال من تحت أنقاض مدرسه في نيجيريا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟