قبل لقاء بايرن ميونخ وليفربول ..تقرير إنجليزي يعمق جراح محمد صلاح

نشر موقع "هوسكورد" العالمي المتخصص في الإحصائيات، قائمة كاملة بتقييمات أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي في أخر 6 مباريات، وشهدت القائمة غياب نجم ليفربول المصري محمد صلاح، حيث تعتمد القائمة في احتسابها على النقاط المجمعة.



وشهدت القائمة تواجد لاعبين إثنين فقط من ليفربول هم فان دايك وساديو ماني كما دخل النجم الأرجنتيني أجويرو لاعب مانشستر سيتي ضمن القائمة.



ويستعد ليفربول لملاقاة بايرن ميونخ مساء اليوم على ملعب "أليانز أرينا" معقل الفريق البافاري، ضمن مباراة العودة من دور الـ 16 من دوري الأبطال.



وجاءت القائمة كاملة كالاتي: