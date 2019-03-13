عيار ناري يفتتح مهرجان سوسة الدولي لفيلم الطفولة والشباب في تونس

يفتتح فيلم عيار ناري للمخرج كريم الشناوي والمؤلف هيثم دبور الدورة الـ 13 من مهرجان سوسة الدولي لفيلم الطفولة والشباب (17 - 22 مارس) حيث يُعرض يوم الأحد في سينما البلاص بسوسة، على أن يُطرح خلال شهر أبريل في دور العرض التونسية ضمن رحلته في الدول العربية.



ومؤخرًا حصد عيار ناري جائزتي أفضل ممثل للنجم أحمد الفيشاوي وأفضل تصوير لـ عبد السلام موسى وذلك في حفل ختام الدورة الـ67 من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما.



وحقق عيار ناري نجاحًا كبيرًا منذ تم طرحه في 3 أكتوبر في مصر وتلاه عرضه في 5 دول خليجية هي الإمارات وقطر وعمان والكويت والبحرين، وحظى بإشادات نقدية واستقبال جماهيري مميز.



وحصل على عرض عالمي أول كامل العدد بـمهرجان الجونة السينمائي وفي ختام مهرجان مالمو للسينما العربية، كما عُرض في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ضمن قسم بانوراما الفيلم المصري.



أحداث الفيلم تنطلق من اشتباكات بمحيط وزارة الداخلية المصرية في 2011، وتصل جثث الضحايا إلى المشرحة وبينها جثة علاء أبو زيد، يقوم بتشريحها طبيب سكير يعاني من مشكلات عائلية ليثير بتقريره جدلا بل هوسًا شعبيًا وإعلاميًا، وتطاله اتهامات سياسية وأخلاقية. يبدأ الطبيب رحلته بمعاونة صحفية متحمسة لإثبات صحة تقريره حيث يتغير مفهومهما عن معنى الحقيقة واليقين وما يؤمنان به من مبادئ ومعتقدات، ويضعهما أمام معضلة أكبر تحتاج إلى اتخاذ قرار.