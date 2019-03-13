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رئيس الوزراء السوداني: ملتزمون بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني

الأربعاء 13/مارس/2019 - 06:55 م
الدكتور محمد طاهر
الدكتور محمد طاهر إيلا - رئيس وزراء السودان
أ ش أ
أكد رئيس مجلس الوزراء القومي السوداني، الدكتور محمد طاهر إيلا، التزام حكومته بالمضي قدما في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والعمل بجد ومثابرة لتحقيق طموحات أهل السودان، منوها بأن تشكيل الحكومة الجديدة جاء بعد تشاور استغرق بعض الوقت لمزيد من التدقيق والتمحيص.

وأوضح إيلا، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء بالخرطوم، أن قضايا معيشة المواطنين والموضوعات الملحة التي تمس المواطن ستكون في سلم أولويات حكومته، مؤكدا ضرورة معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد القومي عبر زيادة الإنتاج والإنتاجية في الزراعة والصناعة لدعم الصادرات وتقليل الواردات، مبرزا أن الحكومة ستعمل على إعادة النظر في الإيرادات والمصروفات العامة ووقف التجنيب والصرف خارج الميزانية.

وكشف إيلا عن قرارات ستصدر بشأن حل بعض الشركات الحكومية والهيئات والمؤسسات التي ما عادت لها أدوار قائمة، وسيتم التخلص منها، وقال "إن حكومته ستعمل على الاهتمام بالخدمة المدنية ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب والعمل على رفع الكفاءة ومحاسبة المقصر ومعاقبة المفسد دون ظلم، وإن الحكومة ستهتم بالمعادن حتى تعود بالنفع على الاقتصاد وتوفير موارد من العملات الأجنبية، فضلا عن فتح الأبواب أمام القطاع الخاص والاستثمار ورفع رؤوس أموال المصارف الوطنية".

وتعهد إيلا، بالتزام حكومته بكل الاتفاقيات والمواثيق الموقعة والعمل بالتنسيق مع رئيس الجمهورية لتوظيف علاقات السودان الخارجية في دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على كرامة وعزة السودان.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء السوداني، بالدور الكبير للقوات المسلحة والشرطة والأمن والدعم السريع في الحفاظ على السلام والاستقرار وحماية البلاد، مؤكدا التزام حكومته بدعمها ومساندتها حتى تقوم بدورها المنوط بها.

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