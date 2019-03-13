دينا وشمس الكويتية تحييان حفلا فى دبى .. غدا

تحيي غدا المطربة شمس الكويتية حفلًا استعراضيًا، داخل أحد الفنادق الكبرى بدبي، بمشاركة الفنانة الاستعراضية دينا التى تقدم معها عدد من الفقرات الرقص الشرقى.



يذكر أن آخر أعمال شمس كانت أغنية "ابن الـ"، وهي من كلمات الغيم، ألحان فراس الشذر، وتوزيع مهند غازي، والكليب من إخراج محمد عبدالعظيم.



ومن المقرر ان تعود دينا يوم الجمعة المقبل من أجل مواصلة نشاطها الفنى.

